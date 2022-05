Secretária Municipal de Saúde participa de reunião em São Paulo sobre boas práticas em Saúde Pública

As obras de ampliação do Mercado Varejista Antônio Moisés Nadaf, a Feira do Porto, localizado no bairro Porto, em Cuiabá, entra em fase final com 90% dos trabalhos concluídos. A obra está sendo executada pela empresa Lotufo Engenharia e Construções, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Atualmente, a obra recebe os serviços de acabamento, pintura e colocação de pisos. A nova estrutura é composta por piso e cobertura, agregará seis banheiros, dentre eles, exclusivos aos Portadores de Necessidades Especiais (PNE), espaços para instalação de 18 restaurantes, 28 boxes, sete locais para lojistas, vestiários, deposito de limpeza, almoxarifado, entre outros.

Idealizada pela Gestão Emanuel Pinheiro, a revitalização aguardada há mais de 25 anos pelos feirantes que atuam no local, recebe os investimentos de mais de R$ 8 milhões, por meio de contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Prefeitura de Cuiabá. O término da obra está previsto para ocorrer em setembro deste ano.

O prefeito Emanuel Pinheiro afirmou que sente honrado em devolver de forma digna e moderna um dos maiores patrimônios gastronômicos, culturais e sociais da cuiabania, responsável pela geração de centenas de empregos diretos e indiretos. “Esse é um desejo antigo da nossa tradicionalíssima e tão famosa Feira do Porto. Fizemos um compromisso de melhorar a infraestrutura aqui e estamos cumprindo, devolvendo um local totalmente moderno, confortável e aconchegante para os visitantes e trabalhadores também”, enfatizou o Chefe do Executivo Municipal.

O vice-prefeito, José Roberto Stopa, destacou que o intuito da administração atual é transformar o mercado em uma referência nacional, fomentando a economia pujante, bem como atração de turistas. “A nossa tão sonhada Feira do Porto está sendo remodelada de cara nova, uma iguaria no país, que vai contribuir muito para o crescimento da nossa querida Cuiabá, em todos os sentidos”, finalizou.