Secretaria Municipal é parceira da iniciativa “Mulher não se bate, se cuida!”; Aula de Muay Thai foi ofertada em parque

Com o objetivo de elevar a autoestima e a confiança para o enfrentamento da violência e do assédio, a Secretaria Municipal da Mulher participou do evento “Mulher não se bate, se cuida”. A iniciativa foi realizada no sábado (25), no Parque das Águas. A ação possibilitou o aprendizado de algumas técnicas de Muay Thai.

Além da apresentação de técnicas de Muay Thai, as pessoas que por ali passaram também aproveitaram o espaço para conferir uma feira gastronômica, adoção voluntária de pets, palestras sobre violência doméstica e autoestima, além do show da cantora de Hip e Hop, Karla Vecchia.

De acordo com a campeã mundial de Muay Thai, Inaleia Ferreira, o evento possibilitou reforçar que ninguém tem o direito de tocar em uma mulher sem sua anuência, e que é possível se defender. Ela relatou que precisou vencer a violência doméstica, a obesidade, a falta de dinheiro e o pior dos adversários, segundo ela, o preconceito das pessoas.

“O esporte tem a capacidade de salvar vidas e também precisamos cuidar da nossa saúde”, pontua.

Dentre as participantes, a moradora do bairro Riberião do Lipa, Simone de Holanda, ressaltou a importância da mulher saber se defender e procurar ajuda quando estiver vivendo num lar de violência.

“Eu ando sempre de ônibus, e às vezes, a gente encontra pessoas que querem se aproveitar. Agora estou mais atenta quando os coletivos estão lotados e quando vejo alguma atitude imprópria, empurro mesmo. Participar de eventos como este reafirma que não devemos nos calar jamais”, disse.

Para a secretária-adjunta das Mulheres, Elis Regina Prates, o objetivo maior é o empoderamento feminino, seja na questão econômica, no conhecimento, e no enfrentamento físico.

“Essa aqui é mais uma oportunidade de desenvolver a autoestima, de desenvolver a confiança, a segurança, e também de ter a oportunidade de reagir no momento de assédio. Porque às vezes, a surpresa dessa reação dá a oportunidade da fuga ou de buscar o socorro”, concluiu a secretária.

A iniciativa é uma parceria entre campeã de Muay Thai, Ianaléia Ferreira, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável (SMADESS), via Diretoria de Bem-Estar Animal (DBEA) e Secretaria de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Humano e Secretaria Municipal da Mulher.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT