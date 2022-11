Secretaria promove curso de capacitação sobre a saúde do homem

Depois de sete dias de internação no Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto- Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho” (HMC), a idosa Enir Ferreira, 85 anos, recebeu alta médica. Ela deu entrada na unidade hospitalar com fratura na perna esquerda, após ter sofrido acidente automobilístico no município de Nobres (distante a 121 km de Cuiabá), onde reside.

“Volto para casa com boas lembranças e sentimentos de saudade e gratidão”, disse a idosa Enir Ferreira. Ela ainda fez questão de destacar que o Hospital Municipal de Cuiabá oferta profissionais maravilhosos.

Segundo a idosa, está é a primeira vez que ela foi internada. “Nunca fiquei hospitalizada. Confesso que isso me deixou com muito medo, mas depois que cheguei aqui, fiquei aliviada, pois gostei muito do hospital, eu não imaginava que era tão bom o atendimento”, completou.

Segundo a gerente e responsável técnica das Áreas Abertas, Ariane Barcelon, a idosa deu entrada no HMC com muita dor. “Ela foi medicada e realizou exames de imagens e laboratoriais e necessitou realizar procedimento cirúrgico. A equipe da ortopedia, cardiologia e clínica geral acompanharam a paciente. Ela também foi atendida pela enfermagem (enfermeiros e técnicos em enfermagem) e equipe multidisciplinar”, revelou.

Para a idosa, o atendimento do Hospital Municipal de Cuiabá foi excelente. “Os profissionais da saúde são gentis. Todos que me atenderam foram educados e alegres, além de brincarem comigo. Fiquei tranquila durante o período de internação, graças a esses profissionais que me acolheram e me deram amor e carinho”, enfatizou.

Paulo Rós, diretor-geral da Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), que administra o Hospital Municipal de Cuiabá, sob a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro, destacou que os atendimentos na unidade são pautados pelo comprometimento de fazer o melhor ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Uma das determinações do prefeito Emanuel Pinheiro é com a excelência dos serviços prestados. O HMC é referência para a saúde do estado de Mato Grosso, pois são muitos os pacientes advindos de municípios do interior para tratamento médico. E a maioria fica satisfeita com a qualidade dos serviços prestados. Constantemente chegam elogios na ouvidoria do hospital, além das mensagens de carinho que os profissionais da saúde recebem diariamente dos pacientes. E isso é gratificante, pois a ECSP administra a unidade no intuito de sempre oferecer o melhor”, revelou Rós.

A idosa retorna para o Hospital Municipal de Cuiabá daqui 15 dias para consulta com médico ortopedista no ambulatório. “Confio demais no atendimento e quero dar continuidade no tratamento no HMC. Tenho certeza que logo estarei 100%”, concluiu.