Secretaria promove Semana Pedagógica com encontros online para profissionais da Educação de Várzea Grande

A Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer promoveu, por meio da superintendência pedagógica a Semana Pedagógica 2024 com o tema “Juntos fomentando possibilidades de aprendizagem para um ensino de qualidade”. O evento foi realizado de forma online através do canal do Youtube da Prefeitura de Várzea Grande.

De acordo com a superintendente Pedagógica, Luz Marina Coelho, o evento reuniu, professores, coordenadores, técnicos e profissionais da rede municipal de Educação, com o objetivo de avançar nos resultados da aprendizagem e minimizar possíveis conflitos no ambiente escolar através de uma cultura colaborativa e de ajuda mútua. “Nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º de fevereiro foram organizadas um ciclo de palestras, reunindo profissionais especializados abordando vários assuntos que foram levantados ao longo de 2023” explicou.

A Semana Pedagógica 2024 teve como conteúdo as palestras: “Educação Integral uma tendência nacional e em vigência no município Várzea Grande”, “O processo de transição da criança, do aluno e do estudante no curso da Educação Básica. Da legislação à prática”, “Educação inclusiva e o uso do PEI pelo professor regente”, “Combate à violência doméstica e contra mulher” e “Avaliação e monitoramento do Plano Municipal de Educação (PME/VG).”

Ainda segundo a superintendente, o ciclo de palestras foi ministrado pela equipe de formação da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que conta com uma equipe de professores doutores, mestres e especialistas.

A transmissão foi feita pelo canal da Prefeitura e acompanhada pelos profissionais das unidades escolares, orientados a organizarem seus ambientes para a projeção para que professores e demais funcionários pudessem assistir juntos diretamente da unidade escolar. As interações, contribuições e tira dúvidas entre a escola e Superintendência Pedagógica ocorreram durante as transmissões via chat.

Para o secretário Silvio Fidelis, a Semana Pedagógica marca o início das atividades docentes de 2024 da rede municipal, visando apresentar diagnósticos, construir intervenções e definir metas e objetivos para o ano letivo. “Durante todo o ano promovemos a capacitação continuada para que os nossos profissionais possam responder com eficiência aos recursos e ferramentas pedagógicas adotadas pela rede para garantir a qualidade do ensino e aprendizagem” destacou.

A Semana Pedagógica 2024 da Smecel/VG movimentou cerca de 3 mil profissionais entre professores, diretores, técnicos e servidores da rede municipal. As aulas serão iniciadas no dia 5 de fevereiro em toda rede de Ensino de Várzea Grande.

