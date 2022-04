Secretaria realiza mutirão de inscrições para a 34ª corrida Bom Jesus de Cuiabá na sexta-feira (22)

O embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, cumpre uma ampla agenda de atividades objetivando o fomento as relações e potencializar parcerias com Cuiabá. Na manhã desta terça-feira (20), o diplomata apreciou um delicioso café da manhã no tradicional ‘Chá com Bolo Cuiabano da Tia Fran’.

A visita foi acompanhada dos demais membros do consulado indiano, do secretário de Turismo Zito Adrien, de Governo, Luís Claudio Sodré, da superintendente da Academia de Artes Ciências e Letras do Brasil (Acilbras), Jacy Proença e também do representante do Centro de Inteligência de Desenvolvimento Sustentável de Cuiabá, Alex de Deus.

O convite para visita foi realizado pela Prefeitura de Cuiabá que mantém amplo diálogo com o país. Em agosto de 2021, em Brasília, o prefeito Emanuel Pinheiro, entregou a Suresh o projeto de construção do Parque da Paz-Mahatma Gandhi, a ser instalado no bairro Real Parque, região do Coxipó. O Parque contará com uma estátua de Mahatma Gandhi, com um lago, galeria para informações e exposição permanente sobre Gandhi, além de estátuas que contarão a história da Índia, espaço exclusivo para meditação e yoga.

“Isso faz parte de uma tratativa que começou há um ano, quando o prefeito Emanuel esteve em Brasília visitando o embaixador em busca de parcerias e alternativas para o nosso turismo e nossa cultura alinhada com a Índia, levando ao projeto da instalação do parque da Paz. Agora, em uma grata surpresa, estamos o recebendo aqui em Cuiabá para conhecer os nossos costumes, o local onde o parque será instalado e estabelecer a possibilidade de cidades irmãs. Então, como secretário de Turismo estou sendo anfitrião nessa visita e fazendo a interlocução com o embaixador e toda a sua comitiva. Estamos muito otimistas”, destacou o secretário Zito Adrien.

A proprietária, Francisca da Costa Meira, a ‘tia Fran’, afirmou que se sentiu lisonjeada com a visita do embaixador em seu estabelecimento. No local o diplomata pode experimentar quitutes como o bolo de arroz crocante, o tradicional bolo de queijo cuiabano, além do mexidinho.

“Foi uma grande satisfação receber o embaixador da Índia. Agradeço a prefeitura de Cuiabá e ao secretário de Turismo por trazer o embaixador para tomar café da manhã conosco, nos sentimos lisonjeados e muito felizes de entre vários outros estabelecimentos, nós sermos os escolhidos para recepciona-lo”, disse a proprietária.

Suresh deverá comparecer a uma série de atividades ao lado do prefeito Emanuel Pinheiro, secretários e autoridades, como o presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, além de representantes de segmentos econômicos. Ainda pela manhã, Reddy fará uma visita ao local onde será construído o parque da Paz-Mahatma Gandhi, no bairro Real Parque, região do Coxipó. Depois seguirá até a comunidade São Gonçalo Beira Rio para uma visita ao Marco Zero. O embaixador retomará a agenda às 15h, com uma parada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Sul e encerrará às 20h30, com uma apresentação exclusiva no Museu do Rio, na Orla do Porto.