Secretária realiza vistoria técnica em unidades de saúde em reforma na capital

A secretária municipal de Saúde de Cuiabá, Danielle Carmona, realizou nesta semana uma série de vistorias técnicas em unidades de saúde da capital. A agenda contemplou as Unidades de Saúde da Família (USFs) Areão, Praeiro e Pedregal, além do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), localizado na região do bairro Verdão.

A visita teve como objetivo acompanhar as reformas estruturais, prever melhorias para a qualidade do atendimento ofertado e avaliar o andamento das modificações em cada unidade. Também participou da vistoria a secretária adjunta de Atenção Primária, Cinara Brito, que acompanha de perto as obras nas unidades básicas da rede municipal.

Na USF Areão, duas equipes de Estratégia Saúde da Família atendem cerca de 4 mil moradores da região. Já a USF Praeiro possui duas equipes que cobrem aproximadamente 6,5 mil habitantes, abrangendo cinco bairros. No Pedregal, duas equipes prestam atendimento a 6 mil pessoas, com foco na atenção contínua às famílias do bairro.

As USFs são a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), oferecendo atendimento básico individual e coletivo. Nelas, são realizadas consultas médicas e de enfermagem, vacinação, visitas domiciliares, acompanhamento de doenças crônicas e ações de prevenção e promoção da saúde, além de grupos educativos voltados a gestantes, idosos e portadores de doenças crônicas.

A secretária adjunta Cinara Brito destacou a importância das reformas em andamento nas unidades básicas, reforçando o compromisso da gestão em garantir estrutura adequada e atendimento humanizado.

“As USFs são a base da atenção primária, onde o cidadão tem seu primeiro contato com o SUS. Estamos investindo para que cada unidade ofereça um ambiente digno, confortável e acolhedor, tanto para os pacientes quanto para os profissionais que atuam diariamente em prol da saúde da população”, ressaltou Cinara.

Durante a vistoria, Danielle Carmona também acompanhou as obras do CAPS III, que está em fase de reestruturação e acabamento. O espaço é considerado estratégico dentro da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e tem papel fundamental no acolhimento de pessoas com transtornos mentais e problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas.

“O CAPS é um equipamento essencial para a saúde mental. Desde setembro, inauguramos seis leitos psiquiátricos no Hospital Municipal de Cuiabá, fortalecendo a rede e integrando os serviços da atenção básica e especializada. Nosso foco é oferecer um atendimento cada vez mais humano, ampliando a capacidade de resposta da rede em situações de crise e promovendo o cuidado contínuo no território”, afirmou Danielle Carmona.

A implantação dos leitos psiquiátricos no HMC ampliou significativamente a capacidade da rede municipal para atendimento de emergências psiquiátricas, garantindo encaminhamentos mais ágeis, redução de superlotações em hospitais especializados e maior integração entre os serviços da RAPS.

Com essa estrutura, Cuiabá avança na oferta de um modelo resolutivo e humanizado de atenção à saúde mental, que combina suporte hospitalar em casos graves com o acompanhamento contínuo na comunidade, fortalecendo o vínculo entre usuários, equipes de saúde e familiares.

