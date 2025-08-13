Secretária visita deputada estadual em busca de recursos para saúde de Várzea Grande

A secretária municipal de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, esteve no gabinete da deputada estadual Janaína Riva, na Assembleia Legislativa, para tratar da atual situação da saúde no município e solicitar apoio para captação de recursos.

Durante a reunião, Deisi apresentou um panorama das demandas locais, destacando serviços que ainda não estão habilitados junto aos governos federal e estadual. Na oportunidade, também solicitou o apoio da parlamentar para a ampliação e melhoria da estrutura da maternidade municipal.

Segundo Deisi, a atual maternidade é pequena e não comporta a demanda crescente da cidade. Hoje, cerca de 50% das gestantes precisam se deslocar até Cuiabá para realizar o parto. Desde o início da gestão, a pasta tem trabalhado para que Várzea Grande seja protagonista na oferta de serviços de saúde, garantindo atendimento de qualidade e evitando o envio de pacientes para outros municípios.

A secretária destacou ainda que os valores recebidos por meio do Piso da Atenção Básica (PAB) e do Média e Alta Complexidade (MAC) são insuficientes para cobrir as despesas da rede municipal. Por isso, solicitou à deputada um aporte especial no valor de R$ 7,5 milhões para a reforma de um prédio que já funcionou como unidade hospitalar na cidade. A estrutura contará com 60 leitos, 10 leitos de UTI neonatal, centro cirúrgico e demais serviços que preconizam uma maternidade, servindo como sede provisória da maternidade até a conclusão da nova unidade definitiva que já foi sancionada pela prefeita Flávia Moretti.

“Várzea Grande tem capacidade e estrutura para cuidar das suas gestantes e oferecer um parto seguro e humanizado aqui mesmo, sem precisar transferir mães e bebês para outro município. Precisamos apenas do investimento certo para transformar essa realidade”, afirmou a secretária Deisi Bocalon.

A deputada Janaína Riva reconheceu a necessidade da demanda e se comprometeu a dialogar com os parlamentares da bancada da saúde. Ela afirmou que buscará apoio junto ao presidente da Assembleia, deputado Max Russi, e às lideranças da bancada, para que a proposta seja atendida com prioridade.

Janaína ressaltou que vê essa pauta como extremamente importante por estar diretamente relacionada à saúde da mulher, uma área pela qual vem lutando e defendendo ao longo de sua trajetória política. “Queremos que Várzea Grande tenha uma maternidade à altura das necessidades da população e vamos trabalhar para viabilizar essa conquista”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT