Várzea Grande
Secretária visita deputada estadual em busca de recursos para saúde de Várzea Grande
A secretária municipal de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, esteve no gabinete da deputada estadual Janaína Riva, na Assembleia Legislativa, para tratar da atual situação da saúde no município e solicitar apoio para captação de recursos.
Durante a reunião, Deisi apresentou um panorama das demandas locais, destacando serviços que ainda não estão habilitados junto aos governos federal e estadual. Na oportunidade, também solicitou o apoio da parlamentar para a ampliação e melhoria da estrutura da maternidade municipal.
Segundo Deisi, a atual maternidade é pequena e não comporta a demanda crescente da cidade. Hoje, cerca de 50% das gestantes precisam se deslocar até Cuiabá para realizar o parto. Desde o início da gestão, a pasta tem trabalhado para que Várzea Grande seja protagonista na oferta de serviços de saúde, garantindo atendimento de qualidade e evitando o envio de pacientes para outros municípios.
A secretária destacou ainda que os valores recebidos por meio do Piso da Atenção Básica (PAB) e do Média e Alta Complexidade (MAC) são insuficientes para cobrir as despesas da rede municipal. Por isso, solicitou à deputada um aporte especial no valor de R$ 7,5 milhões para a reforma de um prédio que já funcionou como unidade hospitalar na cidade. A estrutura contará com 60 leitos, 10 leitos de UTI neonatal, centro cirúrgico e demais serviços que preconizam uma maternidade, servindo como sede provisória da maternidade até a conclusão da nova unidade definitiva que já foi sancionada pela prefeita Flávia Moretti.
“Várzea Grande tem capacidade e estrutura para cuidar das suas gestantes e oferecer um parto seguro e humanizado aqui mesmo, sem precisar transferir mães e bebês para outro município. Precisamos apenas do investimento certo para transformar essa realidade”, afirmou a secretária Deisi Bocalon.
A deputada Janaína Riva reconheceu a necessidade da demanda e se comprometeu a dialogar com os parlamentares da bancada da saúde. Ela afirmou que buscará apoio junto ao presidente da Assembleia, deputado Max Russi, e às lideranças da bancada, para que a proposta seja atendida com prioridade.
Janaína ressaltou que vê essa pauta como extremamente importante por estar diretamente relacionada à saúde da mulher, uma área pela qual vem lutando e defendendo ao longo de sua trajetória política. “Queremos que Várzea Grande tenha uma maternidade à altura das necessidades da população e vamos trabalhar para viabilizar essa conquista”, afirmou.
Várzea Grande
Prefeitura mobiliza força-tarefa para limpeza, manutenção e melhorias em diversos bairros nesta quarta (13)
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, intensifica nesta quarta-feira (13) uma grande operação de limpeza, manutenção e melhorias estruturais em vários bairros da cidade.
As equipes estão em campo executando serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, poda de árvores, pintura de meio-fio, manutenção e instalação de sinalização viária, ajustes em semáforos, implantação de quebra-molas, troca de lâmpadas e instalação de braços de luz.
O trabalho é realizado por servidores da Secretaria com o reforço da empresa terceirizada Eletroconstro, ampliando o alcance das ações e garantindo mais agilidade no atendimento às demandas da população.
Serviços de limpeza e zeladoria
(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)
• Jardim Aeroporto e Centro Norte
• Jardim Costa Verde II e Santa Maria
• Ciaan – Centro Integrado de Atendimento ao Autista e Neurodivergente
• Avenida Goiás – Córrego Canela/Santa Maria
• Manaíra/Grande Petrópolis
• Avenida Chapéu do Sol
• Solares Tarumã
• Chapéu do Sol
• Cristo Rei/Unipark/Jardim Aeroporto
Sinalização, semáforos, quebra-molas e apoio ao transporte
(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)
• Costa Verde II/Santa Maria
• Centro/Travessa Aquidaban
• Jardim Aeroporto/Centro Norte
• Parque do Lago/Cristo Rei
• Roçagem no Complexo Penitenciário Ahmenon Dantas
• Paço Municipal Couto Magalhães
Atendimento com iluminação pública
• Vitória Régia/Parque das Águas
• Vila Ipase
A operação integra o planejamento diário da Secretaria e tem como foco a manutenção da limpeza urbana, a conservação de espaços públicos e a modernização da infraestrutura, garantindo mais segurança, bem-estar e qualidade de vida à população de Várzea Grande.
Várzea Grande
Várzea Grande revitaliza quarta área pública por meio do ‘Adote um Espaço’
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS) e com apoio do Ministério Público, registrou, nesta terça-feira (12), mais uma adesão ao projeto “Adote um Espaço”. Esta é a quarta parceria firmada em 2025 e, desta vez, a Escola Estadual Adalgisa de Barros e a empresa Marfrig assumiram o compromisso de revitalizar e preservar a área pública que margeia o Córrego do Aeroporto, ao lado do Várzea Grande Shopping, no bairro Jardim Aeroporto.
O projeto “Adote um Espaço” incentiva instituições de ensino e empresas a adotar áreas públicas, como praças, parques e Áreas de Preservação Permanente (APPs), promovendo a conscientização ambiental e o cuidado coletivo. Com inspiração no artigo 225 da Constituição Federal, a iniciativa conta com suporte técnico da SEMMADRS, que fornece mudas e insumos, e busca, a médio e longo prazo, criar uma cultura de preservação e cidadania, além de desestimular o despejo irregular de resíduos.
A ação envolverá cerca de 60 alunos de duas turmas da Escola Adalgisa de Barros, que, sob orientação da Secretaria, vão colocar a mão na massa com mutirões de limpeza, cercamento, plantio de árvores e instalação de placas educativas. O trabalho inclui a identificação das espécies e a conscientização da comunidade local sobre a importância da preservação. Já a Marfrig contribuirá com recursos para aquisição de água, bonés, camisetas, placas e outros materiais necessários para as atividades. As ações no local seguirão até novembro deste ano.
De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, a proposta é transformar áreas públicas ociosas em espaços vivos para uso da população. “O ‘Adote um Espaço’ une escola e empresa em torno de uma causa comum. Os alunos atuam como agentes fiscalizadores e aprendem desde cedo a importância da preservação, enquanto a empresa oferece estrutura e apoio financeiro. Aqui, ao lado do shopping, essa área será revitalizada e poderá abrigar no futuro academia ao ar livre, parque infantil, área de descanso e lazer para toda a comunidade”, destacou Amorim.
A diretora da Escola Adalgisa de Barros, Valdelice de Oliveira Holanda, reforçou que o objetivo é transformar teoria em prática. “Meio ambiente não pode ser apenas conteúdo de sala de aula. Nossos estudantes vão vivenciar e disseminar a consciência ambiental, cuidando de um espaço real e entendendo que preservação é, sobretudo, ação”, afirmou.
A professora de Biologia e responsável pelo projeto na escola, Tainara Campos, explicou que serão plantadas espécies nativas do cerrado, como ipês de várias cores, pingo-de-ouro e árvores frutíferas, além de plantas rasteiras para proteção do solo. O trabalho será integrado a outro projeto já existente na escola, voltado para a preservação das águas do Córrego do Aeroporto.
Para os alunos, a iniciativa vai além do aprendizado. “A gente vai transformar um local abandonado em um espaço mais verde e agradável para todos”, disse Otávio Maurício Neves, estudante do terceiro ano. Já sua colega, Alana Luiz Pereira Leite, ressaltou a importância da conscientização: “Muitas pessoas não respeitam os espaços públicos e acabam jogando lixo. Projetos assim mostram que podemos e devemos cuidar do que é nosso”.
“Com o envolvimento da comunidade, esperamos que o projeto ‘Adote um Espaço’ continue a crescer e que Várzea Grande se consolide como referência em educação ambiental e cidadania”, pontou o secretário Ricardo Amorim.
