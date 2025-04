Secretariado reforça planejamento estratégico com conselheiro e técnicos do TCE

O auditório da Secretaria Municipal de Educação foi palco, na manhã desta quarta-feira (22), de um encontro decisivo entre os principais nomes da gestão do prefeito Abilio Brunini. Secretários e lideranças técnicas demonstraram o que o próprio prefeito definiu como “sangue nos olhos”: motivação para mudanças, inovação e renovação da esperança em resgatar Cuiabá. A reunião teve como foco o planejamento estratégico da administração e contou com a presença do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT), Valter Albano.

Durante a abertura, Abilio ressaltou que, mesmo diante de uma madrugada marcada por uma grave ocorrência social, fez questão de estar presente. “O planejamento estratégico é de suma importância para o município, tanto quanto outras demandas. Temos que seguir com um plano factível, com expectativas reais, mas que nos coloque com sangue nos olhos para executar”, afirmou. Ele também criticou os planos genéricos do passado: “Durante muito tempo, o plano de Cuiabá era não ter plano. Isso precisa mudar”.

Valter Albano destacou que planejamento e organização são pilares indispensáveis para concretizar os compromissos assumidos em campanha. “Planejamento é essencial para que os gestores eleitos consigam entregar à sociedade aquilo que prometeram. Não se pode governar sem saber para onde se quer ir”, frisou o conselheiro, que recebeu elogios públicos de Abilio e de outros membros da equipe.

Coordenador político da gestão, Ananias Filho reforçou a responsabilidade dos secretários. “O planejamento não é feito por uma mão só. Cada um precisa dar subsídio ao prefeito para que ele possa administrar com competência. A aula que o conselheiro deu hoje foi fundamental. Quem não aproveitou, perdeu a chance de se abastecer dessa fonte”, destacou.

O encontro também serviu como alerta para a necessidade de uma administração descentralizada, com metas claras e atuação técnica eficiente. “Vamos descobrir competências — e também as incompetências. Mas o prefeito confia em cada nome que escalou. É hora de mostrar serviço”, completou Ananias.

