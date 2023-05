Secretário Adjunto de Núcleo Sistêmico Administrativo

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e o secretário-adjunto da Pessoa com Deficiência, Rubens da Silva, receberam na tarde desta terça-feira (16) representantes do Instituto dos Cegos do Estado de Mato Grosso e da Federação Mato-Grossense de Desportos para Cegos. O objetivo da reunião foi levar ao gestor municipal algumas reivindicações das pessoas com deficiência.

As principais solicitações que o grupo levou ao prefeito foram em relação à questão da empregabilidade das pessoas com deficiência e garantia da lei da aposentadoria para elas no âmbito do município de Cuiabá. Também solicitaram uma parceria no setor de transporte público de Cuiabá, no sentido de capacitar os funcionários e servidores para melhor atender às pessoas com deficiência nos pontos de ônibus e estações, melhorando a sociabilidade e o direito de ir e vir deste público.

Outro assunto abordado durante a reunião foi sobre a questão da acessibilidade nas calçadas, não apenas para pessoas com deficiência, mas também para aquelas com mobilidade reduzida, como os idosos. O grupo pediu melhorias nesse sentido, tornando Cuiabá mais acessível, para que as pessoas com deficiência tenham autonomia em sua locomoção. “Saímos daqui com bastante esperança. Mais uma vez, o prefeito nos recebeu muito bem e, dentro do possível, ele continua avançando no que se refere à acessibilidade e aos direitos das pessoas com deficiência. Temos muita esperança de que Cuiabá realmente avance nessa área e proporcione uma maior inclusão e acessibilidade para as pessoas com deficiência”, disse o presidente do Instituto dos Cegos do Estado de Mato Grosso, Udeílson César de Arruda.

O secretário-adjunto da Pessoa com Deficiência, Rubens da Silva, mais conhecido como Rubinho da Guia revelou que já há algum tempo vinha articulando esta reunião para receber os representantes de pessoas com deficiência. “Como secretário-adjunto da pessoa com deficiência, tenho participado dessas demandas do Instituto, da Associação dos Cegos e de outras instituições e de todas as entidades que representam as pessoas com deficiência, sem exceção. Sabemos da boa vontade e do olhar positivo que o prefeito tem em relação a este público. Ele criou a secretaria adjunta da Pessoa com Deficiência, o que demonstra seu interesse em promover cada vez mais a inclusão, como ele já mencionou diversas vezes em suas falas”, afirmou Rubinho.

Para o prefeito, as pautas levadas a ele pelo grupo foram de extrema importância, pois fazem parte da política de humanização, justiça e inclusão social de sua gestão. “Devido à excelente relação que sempre tive com eles, conhecendo minha sensibilidade e a da primeira-dama Márcia Pinheiro, assim como nosso desejo de implementar e avançar nas políticas públicas em defesa e pela inclusão das pessoas com deficiência, eles trouxeram uma pauta muito rica, que já discutimos em outros momentos. Essa pauta abrange questões legislativas, como a necessidade de suplementação e abertura de crédito orçamentário para atender às necessidades das pessoas com deficiência. Além disso, abordamos a questão da aposentadoria especial para servidores com deficiência, que é uma conquista em diversos lugares, inclusive no estado do Mato Grosso, durante o mandato do ex-governador Pedro Taques. Também discutimos várias outras demandas relacionadas à melhoria da acessibilidade na cidade, especialmente no transporte coletivo, no esporte, no lazer. Enfim, nosso objetivo é transformar Cuiabá em uma cidade referência em inclusão social e respeito às pessoas com deficiência. Eles sabem que tenho sensibilidade, desejo e vontade de atender a essas demandas. Minha equipe já receberá a instrução para priorizar o estudo dessas reivindicações, pois representam uma prioridade em minha gestão, que tem como foco a humanização, a inclusão e a justiça social. Em breve, farei uma visita ao Instituto para levar as respostas, os avanços e a consolidação de várias dessas demandas justas da instituição”, concluiu Emanuel Pinheiro.

Além do prefeito, do secretário-adjunto e do presidente do Instituto dos Cegos, também participaram da reunião o diretor administrativo da Federação Mato-Grossense de Desportos para Cegos, Marcino Benedito de Oliveira, o ex-presidente do Instituto dos Cegos, Luiz Carlos Grassi e o professor que atua tanto no Instituto, quanto na Federação, João Mützenberg.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT