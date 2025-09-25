Cuiabá
Secretário agradece Governo do Estado por maquinários e destaca integração de políticas públicas
O secretário-adjunto de Agricultura e Trabalho, Vicente Falcão, enalteceu a parceria firmada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá durante a entrega de maquinários realizada nesta quarta-feira (24), na Praça Alencastro. Ele destacou que a ação simboliza a integração de políticas públicas em prol da agricultura familiar da capital.
“Há mais de oito anos não víamos uma iniciativa como esta. O gesto do Governo do Estado em doar maquinários para a Prefeitura de Cuiabá demonstra que estamos novamente caminhando juntos. Essa integração é fundamental para fortalecer a agricultura familiar e garantir melhores condições de vida para milhares de cuiabanos”, afirmou o secretário.
Entre os equipamentos entregues estão dois caminhões truck caçamba basculante de 12 m³ (com previsão de entrega em outubro), dois tratores cabinados de 110 cv, uma pá-carregadeira, uma caminhonete Hilux 4×4, além de enxadas rotativas, pulverizadores, roçadeiras, perfuradores de solo, subsoladores e uma grade aradora.
Vicente Falcão agradeceu à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), comandada por Andréia Fujioka, pelo empenho em viabilizar os maquinários, e reforçou os agradecimentos ao vice-governador Otaviano Pivetta e ao prefeito Abilio Brunini.
“Esse ato mostra a disposição do Governo do Estado e da Prefeitura de Cuiabá em trabalhar lado a lado. Com o apoio do vice-governador Pivetta e do prefeito Abilio, estamos retomando um ciclo de confiança e de fortalecimento do campo, que vai refletir em mais produção, renda e oportunidades para as famílias da nossa capital”, concluiu.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
CPI da CS Mobi entregará esclarecimentos efetivos à população, garante presidente da Câmara
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura inicia exames com ressonância magnética de 3 Tesla no Hospital Municipal São Benedito
A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta sexta-feira (26) a utilização da ressonância magnética de 3 Tesla no Hospital Municipal São Benedito (HMSB). O novo equipamento, de tecnologia de ponta, dobrará a capacidade de atendimentos e elevará significativamente a qualidade dos diagnósticos oferecidos à população.
A modernização garantirá mais agilidade na realização dos exames e maior precisão nos laudos diagnósticos. A iniciativa marca um avanço histórico na rede pública de saúde da capital, reforçando o compromisso da gestão municipal em ampliar a oferta de serviços especializados e garantir mais eficiência no cuidado com a saúde da população, especialmente durante o Outubro Rosa.
Serviço
Assunto: Início dos exames com a ressonância magnética de 3 Tesla – Outubro Rosa
Data: Sexta-feira (26)
Horário: 8h30
Local: Hospital Municipal São Benedito – Av. São Sebastião, 3300, Quilombo – Cuiabá/MT
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Secretário agradece Governo do Estado por maquinários e destaca integração de políticas públicas
Ministério da Saúde cria ação inédita para incentivar a doação de órgãos e reverter recusa de 45% das famílias
Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá
Ministério da Saúde avança na construção de diretrizes nacionais para situações de calor extremo
Polícia Civil prende homem por tentar furtar escritório de advocacia na Capital
Segurança
Condenado por tráfico de drogas é preso pela Polícia Civil em Cuiabá
A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (24.9), um homem de 35 anos, condenado pela prática de tráfico de drogas. Ele...
Polícia Civil prende homem por tentar furtar escritório de advocacia na Capital
Um homem que tentou furtar um escritório de advocacia na região central da Capital, na quarta-feira (24.9), foi preso poucos...
PM deflagra terceira edição da Operação Centro Seguro nesta sexta (26) em Cuiabá
A Polícia Militar de Mato Grosso lança, na manhã desta sexta-feira (26.9), a terceira fase da Operação Centro Seguro. A...
MT
Brasil
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES6 dias atrás
Indústria de tecelagem se impressiona com pujança de Sinop e estuda viabilidade de implantação na cidade
-
CIDADES3 dias atrás
Caminhão da vacina estará em seis bairros de Sinop nesta semana com imunização gratuita
-
ARTIGOS & OPINIÕES3 dias atrás
Por que precisamos de uma Comissão para o Futuro?
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop marca presença na MT Construir com programação sobre habitação e regularização de imóveis
-
Saúde6 dias atrás
Ministério da Saúde recebe as primeiras unidades do Implanon
-
JUSTIÇA3 dias atrás
MP recomenda intervenção na concessão de água em Porto Alegre do Norte
-
CIDADES6 dias atrás
Prefeitura de Sinop instala botoeira em frente à UPA para auxiliar na travessia de pedestres
-
CIDADES3 dias atrás
Programa Cidade Limpa lança cronograma para retirada de cabos e fios irregulares dos postes de energia