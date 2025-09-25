Secretário agradece Governo do Estado por maquinários e destaca integração de políticas públicas

Connect with us

O secretário-adjunto de Agricultura e Trabalho, Vicente Falcão, enalteceu a parceria firmada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá durante a entrega de maquinários realizada nesta quarta-feira (24), na Praça Alencastro. Ele destacou que a ação simboliza a integração de políticas públicas em prol da agricultura familiar da capital.

“Há mais de oito anos não víamos uma iniciativa como esta. O gesto do Governo do Estado em doar maquinários para a Prefeitura de Cuiabá demonstra que estamos novamente caminhando juntos. Essa integração é fundamental para fortalecer a agricultura familiar e garantir melhores condições de vida para milhares de cuiabanos”, afirmou o secretário.

Entre os equipamentos entregues estão dois caminhões truck caçamba basculante de 12 m³ (com previsão de entrega em outubro), dois tratores cabinados de 110 cv, uma pá-carregadeira, uma caminhonete Hilux 4×4, além de enxadas rotativas, pulverizadores, roçadeiras, perfuradores de solo, subsoladores e uma grade aradora.

Vicente Falcão agradeceu à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), comandada por Andréia Fujioka, pelo empenho em viabilizar os maquinários, e reforçou os agradecimentos ao vice-governador Otaviano Pivetta e ao prefeito Abilio Brunini.

“Esse ato mostra a disposição do Governo do Estado e da Prefeitura de Cuiabá em trabalhar lado a lado. Com o apoio do vice-governador Pivetta e do prefeito Abilio, estamos retomando um ciclo de confiança e de fortalecimento do campo, que vai refletir em mais produção, renda e oportunidades para as famílias da nossa capital”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Em entrevista à imprensa na manhã desta quinta-feira (25), a presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), reafirmou que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), responsável por apurar a implantação do Estacionamento Rotativo, conhecido como “CS Mobi”, trará respostas concretas e efetivas à população.
A vereadora destacou a autonomia dos trabalhos, que têm término previsto para 10 de outubro, e garantiu que a apuração não será encerrada sem resultados.
“Estamos caminhando para a fase final, que possui poder de investigação. Após a conclusão, o relatório final será encaminhado às autoridades competentes para que adotem as medidas cabíveis. Nossa parte, enquanto parlamentares, está sendo cumprida com seriedade e transparência, e não vejo nenhum ruído que possa descredibilizar a comissão”, declarou Paula.
Instaurada em fevereiro deste ano, a CPI foi criada para apurar possíveis irregularidades na Parceria Público-Privada (PPP) firmada entre a empresa CS Mobi e a Prefeitura de Cuiabá, responsável pela implantação do sistema de estacionamento rotativo na capital. O contrato prevê, em contrapartida, a revitalização de vias da região central, instalação de mobiliário urbano e a entrega do novo Mercado Municipal Miguel Sutil, com prazo de concessão de 30 anos.
Conforme Paula Calil, todas as etapas estão sendo cumpridas de forma rigorosa, garantindo a transparência do processo. “Quero destacar que a sociedade espera um retorno de todos nós – os vereadores Ranalli (PL), Maysa Leão (Republicanos) e Dilemário Alencar (União), que integram a comissão. São mais de 200 dias de trabalho intenso, analisando documentos e ouvindo depoimentos. Posso assegurar que a Câmara e todo o corpo jurídico acompanham cada passo, e não houve falhas até aqui”, frisou.
O objetivo da investigação é avaliar a legalidade das cláusulas contratuais, a vantajosidade do acordo para o município e o repasse mensal de R$ 650 mil, feito pela Prefeitura à empresa e garantido pelo Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O relatório final também deverá analisar o cumprimento das obrigações contratuais por parte da CS Mobi, incluindo a modernização do Centro Histórico e a entrega do Mercado Municipal Miguel Sutil, além de indicar recomendações administrativas ou judiciais.
Na sessão desta quarta-feira (24), a CPI realizou mais uma oitiva, com depoimento do prefeito da capital, Abílio Brunini (PL). Já o gerente-geral da CS Mobi, Kenon Mendes de Oliveira, que havia sido convocado, não compareceu e justificou a ausência por meio de nota oficial.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta sexta-feira (26) a utilização da ressonância magnética de 3 Tesla no Hospital Municipal São Benedito (HMSB). O novo equipamento, de tecnologia de ponta, dobrará a capacidade de atendimentos e elevará significativamente a qualidade dos diagnósticos oferecidos à população.

A modernização garantirá mais agilidade na realização dos exames e maior precisão nos laudos diagnósticos. A iniciativa marca um avanço histórico na rede pública de saúde da capital, reforçando o compromisso da gestão municipal em ampliar a oferta de serviços especializados e garantir mais eficiência no cuidado com a saúde da população, especialmente durante o Outubro Rosa.

Serviço
Assunto: Início dos exames com a ressonância magnética de 3 Tesla – Outubro Rosa
Data: Sexta-feira (26)
Horário: 8h30
Local: Hospital Municipal São Benedito – Av. São Sebastião, 3300, Quilombo – Cuiabá/MT

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

