Secretário agradece Governo do Estado por maquinários e destaca integração de políticas públicas

O secretário-adjunto de Agricultura e Trabalho, Vicente Falcão, enalteceu a parceria firmada entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Cuiabá durante a entrega de maquinários realizada nesta quarta-feira (24), na Praça Alencastro. Ele destacou que a ação simboliza a integração de políticas públicas em prol da agricultura familiar da capital.

“Há mais de oito anos não víamos uma iniciativa como esta. O gesto do Governo do Estado em doar maquinários para a Prefeitura de Cuiabá demonstra que estamos novamente caminhando juntos. Essa integração é fundamental para fortalecer a agricultura familiar e garantir melhores condições de vida para milhares de cuiabanos”, afirmou o secretário.

Entre os equipamentos entregues estão dois caminhões truck caçamba basculante de 12 m³ (com previsão de entrega em outubro), dois tratores cabinados de 110 cv, uma pá-carregadeira, uma caminhonete Hilux 4×4, além de enxadas rotativas, pulverizadores, roçadeiras, perfuradores de solo, subsoladores e uma grade aradora.

Vicente Falcão agradeceu à Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), comandada por Andréia Fujioka, pelo empenho em viabilizar os maquinários, e reforçou os agradecimentos ao vice-governador Otaviano Pivetta e ao prefeito Abilio Brunini.

“Esse ato mostra a disposição do Governo do Estado e da Prefeitura de Cuiabá em trabalhar lado a lado. Com o apoio do vice-governador Pivetta e do prefeito Abilio, estamos retomando um ciclo de confiança e de fortalecimento do campo, que vai refletir em mais produção, renda e oportunidades para as famílias da nossa capital”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT