Secretário alinha parceria estratégica para fomentar o setor agropecuário através do programa Agro da Gente

Na tarde desta segunda-feira (15), o secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, promoveu uma reunião com representantes do setor agropecuário com o objetivo de apresentar as linhas de crédito disponíveis no programa Agro da Gente, por meio do Cuiabanco. A parceria visa oferecer financiamentos facilitados para os produtores que aderirem ao acordo, impulsionando investimentos e fortalecendo os negócios dos microempreendedores.

O programa Agro da Gente, voltado ao estímulo do desenvolvimento agrícola, tem como meta impulsionar a produção local e fortalecer a economia regional. A parceria proposta busca alinhar os interesses dos empresários do setor de agronomia com os objetivos do programa, criando um ambiente propício para o crescimento sustentável.

” Estamos buscando novos parceiros para proporcionar acesso às linhas de crédito disponíveis aos microempreendedores. Nesse início, estamos negociando com três empresas: AgroUnidos, Gaspar-Máquinas e Bombas e ProCria. A elaboração de kits, adaptados a cada segmento, e a prática de preços diferenciados são os próximos passos”, afirmou o secretário.

Gaspar de Sousa Matos, proprietário da Gaspar Máquinas e Bombas, considera a iniciativa de extrema importância, destacando que é um grande incentivo para os pequenos produtores, melhorando significativamente suas cadeias produtivas.

Para Marcos Ferreira, da AgroUnidos, acredita que a parceria será vantajosa para ambos os lados, beneficiando os pequenos produtores e proporcionando uma oportunidade de criar um novo banco de dados para oferecer novas possibilidades e apresentar produtos e serviços.

“A expectativa é que essa iniciativa fortaleça a produção agrícola local, promovendo o acesso a alimentos de qualidade a preços mais acessíveis, além de contribuir para a geração de empregos e o crescimento econômico da região. A próxima etapa consistirá na formalização do acordo e na implementação das ações planejadas para impulsionar o Agro da Gente”, concluiu o secretário.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT