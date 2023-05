Secretário busca parcerias com o Ministério da Agricultura para fortalecer cadeia produtiva da apicultura

O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico (SMATED), Francisco Vuolo, juntamente com sua equipe técnica, reuniu-se nesta terça-feira (30) com o superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Mato Grosso (MAPA), Maurício Munhoz. A visita teve como objetivo ampliar a integração com o Ministério da Agricultura e apresentar os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria na atual gestão.

“No próximo sábado teremos o lançamento da cadeia produtiva da apicultura, que será a quinta cadeia na qual estamos trabalhando. Já atuamos com a cadeia do frango, das aves, do peixe, de frutas, legumes, verduras e do leite. Agora, estamos ingressando na cadeia produtiva da apicultura, focada na produção de mel. Queremos estabelecer parcerias com o MAPA para obter a certificação e produção de mel com selo de qualidade. Hoje, visitamos o novo superintendente para fazer um convite oficial a ele, para que ele possa estar presente conosco no evento. Queremos fortalecer o relacionamento entre a Secretaria e o MAPA nesse programa da cadeia produtiva da apicultura”, explicou o secretário.

Vuolo revelou que a ideia é iniciar com o cadastramento de 40 apicultores. Segundo ele, o planejamento será lançado durante o evento de sábado (03), explicando como funcionará o programa. “No evento, começaremos a distribuir as primeiras melgueiras, que são utilizadas para a produção de mel. A Prefeitura será responsável por fornecer essas melgueiras inicialmente. Posteriormente, pretendemos criar um programa de linha de crédito e financiamento, por meio do Cuiabanco, para possibilitar a expansão do negócio”, comentou.

Outro assunto importante abordado na reunião foi sobre as hortas comunitárias. “Estamos fechando parcerias para destinar áreas para produção de hortas comunitárias. Uma delas será utilizada para atender a produção de hortaliças na região sul de Cuiabá, e a outra na região do Aguaçu, que não apenas atenderá a produção regional, mas também fortalecerá as parcerias com a comunidade local”, disse Vuolo.

O superintendente do MAPA se mostrou surpreso como todo o trabalho de agricultura urbana desenvolvido pela gestão Emanuel Pinheiro. “Acabei de tomar conhecimento das ações muito interessantes da Prefeitura nessa ideia de cadeias produtivas. Cuiabá é uma cidade que muitas vezes é associada apenas à parte urbana, mas não se percebe tanto a vida rural presente aqui. Parabenizo muito toda a equipe, pois estão pensando em dinamizar essa vida rural para produzir alimentos que servirão tanto à zona rural quanto à cidade. Para mim, é uma surpresa agradável ver projetos como esse, que incluem até energia solar. É incrível ver esse avanço, e fico muito feliz com tudo isso acontecendo”, disse Maurício Munhoz.

Além do secretário Vuolo e do superintendente Munhoz, participaram também da reunião o assessor do Senado, Maurício Fernando Estrada, o diretor de Agricultura e Abastecimento da SMATED, José Lidio Silva Filho e os assessores técnicos da SMATED, Fernando Cesar dos Santos Caxeiro, Reginaldo Fonseca Lemos e Osvaldo Lara.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT