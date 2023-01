Secretário comemora resultados obtidos pelo programa ‘Qualifica Juventude’

O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, comemorou os resultados obtidos durante a realização da primeira etapa do programa ‘Qualifica Juventude’, finalizada em 2022, que oportunizou a capacitação profissional de mais de 170 jovens cuiabanos. Segundo ele, as ações estão previstas para serem retomadas neste mês pela gestão Emanuel Pinheiro, com a meta de alcançar mais de 700 pessoas – entre homens e mulheres, na faixa etária entre 16 a 29 anos.

Reflexo de uma parceria firmada entre a Prefeitura de Cuiabá e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac – MT), o projeto inédito abrange diversas modalidades técnicas voltadas à capacitação profissional dos cidadãos, oportunizando a inserção no mercado de trabalho e, posteriormente, a geração de emprego e renda, idealizado pela primeira-dama da capital, Márcia Pinheiro.

O gestor afirmou que as conquistas foram possíveis, em virtude do amplo diálogo proporcionado pela administração atual com os segmentos comunitários, acompanhado de perto suas reais carências. “O contato com os líderes nos ajudou muito na escolha de qual caminho trilhar, ajudando a nossa gente a prosperar. Este é um compromisso do governo do prefeito Emanuel Pinheiro, que está sendo cumprido à risca. Tivemos a experiência sucessora, algo gratificante para nós e agora, mais empenhados ainda, vamos dar sequência com a meta de chegar a 700 munícipes nos próximos 12 meses”, comentou.

A iniciativa inédita transformou-se em vitrine nacional desde que foi implementada no município, colaborando para diminuição dos índices de desemprego, garantindo a autonomia financeira às famílias locais.