Secretário da Semob destaca ações educativas da campanha Maio Amarelo

Mesmo após vivenciar uma perda irreparável com a partida precoce do tio, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), motivado por uma picada de cobra, uma das sobrinhas da vítima, identificada como L.D, de 41 anos, fez questão de agradecer todo o empenho da equipe médica multidisciplinar do Hospital Municipal São Benedito (HMSB) na tentativa de salvar a vida de seu ente querido.

J.B.P., que é oriundo da zona rural da cidade de Água Boa, interior do Estado, foi transferido para unidade de referência, na capital, após ser picado por uma cobra da espécie Jararaca. Aqui no município ele foi submetido ao tratamento e ficou internado durante o período de 15 dias, entretanto, acabou não resistindo às complicações ocasionadas em razão da enfermidade.

Apesar do luto enfrentado pela família, o sentimento de gratidão e reconhecimento diante do trabalho incansável da equipe médica que desde o primeiro contato com o paciente, não deixou de transparecer, levando em consideração a mobilização dos profissionais para tentar reverter o quadro clínico aparente, além de tranquilizá-los ao longo dos momentos de angústia, conforme o relato da familiar.

“No mesmo dia, o avião foi buscá-lo e trouxe para o hospital. Desde o início do atendimento todos nós fomos bem tratados com muito respeito e humanidade. Os funcionários e equipe foram sempre solícitos e ágeis para com ele. Confesso que ficamos com dúvida sobre a alternativa de transferi-lo para um hospital particular, porém, fomos informados de que não havia a necessidade de tirar do São Benedito, pois é referência no Estado e realmente, o atendimento foi perfeito”, disse ela em sua manifestação, registrada por meio dos canais de comunicação da ouvidoria setorial, que atua em anexo ao complexo hospital.

O ouvidor-geral do município, Heitor Reyes, ressaltou a missão designada ao órgão perante ao Executivo Municipal, não se limitando apenas ao auxílio à população cuiabana, mas estendo aos mato-grossenses também. “Nos orgulha muito receber feedbacks como esse e mostrar que estamos cumprindo nosso papel com horaria, ajudando aqueles que mais necessitam e isso para nós é a maior recompensa. Parabéns a toda equipe da OGM e do Hospital São Benedito, vocês estão de parabéns”, destacou.

As visitas presenciais nas Unidades de Tratamento Intensiva (UTI), continuam suspensas em razão do vírus da Covid-19. Contudo, a sobrinha pontuou que os parentes, bem como sua tia, esposa do paciente, conseguiram acompanhá-lo de perto, por meio das chamadas de vídeos, proporcionadas pela equipe de psicologia, na ocasião.

“As visitas estavam proibidas, bem como o envio do boletim pelos aplicativos de troca de mensagens. Infelizmente, ele não resistiu e veio a óbito, mas nesses praticamente 15 dias em que esteve internado foi atendido de forma exemplar e humanizada. Muito obrigada a toda a equipe do Hospital São Benedito, vocês fizeram a diferença nesse momento de angústia e dor para todos nós. Sem o atendimento humanizado proporcionado por vocês, tudo teria sido bem pior”, finalizou o depoimento.

O diretor-geral, Paulo Rós, da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, que administra o Hospital Municipal São Benedito e Hospital Municipal de Cuiabá, reafirma o compromisso da gestão Emanuel Pinheiro, que é humanizar o atendimento, principalmente na área da saúde, onde as pessoas e suas famílias estão ainda mais fragilizadas.

“O Hospital Municipal São Benedito possui equipe médica especializada e estrutura adequada, além de colaboradores empenhados em ações humanizadas. Tudo que é necessário para melhor atender o paciente é feito. A prioridade é o bem-estar das pessoas em situação de hospitalização. Nem sempre é possível salvar uma vida, mas o amparo necessário é realizado com êxito”, pontuou.