Secretário de Cultura, Esporte e Lazer de MT assume diretoria executiva de fórum nacional

O secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Jefferson Carvalho Neves, foi eleito diretor executivo do Fórum Nacional de Secretários de Estado do Esporte. A composição do Fórum foi definida em reunião realizada nessa quarta-feira (08.03), na sede do Ministério do Esporte (MESP), em Brasília (DF), e contou com a participação da ministra do Esporte, Ana Moser.

“É uma honra integrar a diretoria desse espaço tão importante de diálogo, que é o Fórum Nacional de Secretários do Esporte. A interação dos gestores estaduais possibilita trocas de experiências e concepções que visam a consolidação do direito ao esporte em Mato Grosso e no Brasil”, afirmou.

Na gestão anterior do Fórum Nacional, Jefferson atuou como vice-presidente da mesa diretora, representando a região Centro-Oeste. Na nova gestão, o cargo passa a ser ocupado por Herculano Borges, diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), de Mato Grosso do Sul.

O Fórum Nacional reúne os secretários de todas as unidades da federação e se configura como um espaço construtor e de articulação para a execução de uma política pública esportiva unificada em todo o país.

“Vamos juntar as forças e fazer uma revolução para ocupar o território nacional com redes de desenvolvimento do esporte”, projetou a ministra Ana Moser.

A parceria do Ministério do Esporte com os gestores estaduais busca, ainda, a articulação junto a parlamentares federais dos respectivos Estados para a aprovação de leis que viabilizem o fortalecimento do esporte no país. No Congresso Nacional, uma das principais pautas é a reestruturação do Plano Nacional de Esporte, que define as estratégias que serão priorizadas pelo Governo Federal em parceria com Estados e municípios.