Secretário de Educação participa de seminário sobre modalidades de ensino e equidade educacional em Brasília

O evento será nos dias 12 e 13 de dezembro e transmitido ao vivo pelo canal do Ministério da Educação no Youtube

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande, Silvio Fidelis está participando do Seminário “Dados para Quê? – Formulação, financiamento, monitoramento e avaliação” da equidade educacional, realizado pelo Ministério da Educação, junto ao Inep e a Unesco no Brasil. O evento está acontecendo nos dias 12 e 13 de dezembro em Brasília.

De acordo com Silvio Fidelis, que também é presidente da Undime/MT e vice-presidente da Undime nacional, o encontro é voltado para pesquisadores, especialistas, secretários estaduais, dirigentes municipais de educação e técnicos das secretarias de educação. “O objetivo é promover o debate sobre produção, qualidade e aperfeiçoamento de dados voltados às modalidades de ensino e temáticas educacionais atendidas pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão (Secadi) do MEC — no âmbito da formulação, do monitoramento, do financiamento, da infraestrutura e da avaliação das políticas públicas. Além disso, o evento visa elaborar recomendações para as três instâncias de governo com vistas à coleta, à divulgação e ao uso adequado dos dados” explicou.

O Seminário busca sensibilizar os órgãos responsáveis pela formulação, coleta, sistematização e divulgação sobre a importância dos dados necessários para essas populações, bem como sensibilizar os gestores educacionais a utilizarem os dados na construção de políticas públicas e no seu monitoramento.

Silvio destacou ainda que é necessário buscar dados para trabalhar no sentido de garantir o direito à educação a todas essas pessoas e ressaltou também que as ações desenvolvidas pela Secadi contribuem sobremaneira para isso. “Precisamos ter uma inclusão verdadeira. Destaco ainda a importância dessa reestruturação, de termos uma política pública, da avaliação, do monitoramento através desses dados e a busca dessas populações que ficaram historicamente esquecidas”.

Programação – O seminário está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Ministério da Educação no Youtube. Ao longo da programação serão realizados os seguintes painéis: “Educação para as relações étnico-raciais e quilombolas”; “Educação em direitos humanos”; “Educação para as relações étnico-raciais – Dados para o monitoramento da Lei n. 10.639/2003”; e “Lançamento dos Indicadores da Qualidade na Educação – Relações raciais na escola”.

Na quarta-feira, 13 de dezembro, o Seminário será composto pelos painéis “Educação indígena”; “Educação ambiental”; “Educação do campo”; “Educação de jovens e adultos (EJA)”; “Juventudes”; “Educação especial na perspectiva inclusiva e educação bilíngue de surdos”; e “Monitoramento, avaliação e financiamento”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT