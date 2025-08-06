Connect with us

Várzea Grande

Secretário de Educação quer aprimorar gestão e eficiência pública com adoção de tecnologias  

Publicado em

06/08/2025

Em reunião técnica foram discutidas soluções tecnológicas que podem otimizar processos internos, garantir maior transparência e oferecer suporte mais eficaz às demandas das unidades escolares do Município

O Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, promoveu reunião com a equipe de Tecnologia da Informação (T.I.) da Pasta e da empresa Ábaco Tecnologia da Informação. A reunião, ocorrida na manhã desta quarta-feira, (6), teve o objetivo de fortalecer a parceria no fomento da capacitação técnica na gestão pública.

De acordo com o secretário, além de promover o uso de novas tecnologias voltadas à modernização e eficiência da gestão, a iniciativa está alinhada com as propostas da prefeita Flávia Moretti e o vice Tião da Zaeli – ambos do PL – para a gestão pública e reforça o compromisso da administração com a eficiência e melhoria contínua da prestação de serviços à população.

Durante a reunião, foram discutidas soluções tecnológicas que podem otimizar processos internos, garantir maior transparência e oferecer suporte mais eficaz às demandas das unidades escolares do Município. A capacitação da equipe de T.I. também foi tratada como prioridade, visando preparar os profissionais para os desafios da transformação digital no setor público.

A parceria da Secretaria de Educação, Cultura Esporte e Lazer com a Ábaco Tecnologia marca mais um passo significativo rumo a uma gestão mais ágil, eficiente e conectada às necessidades da comunidade escolar. O secretário Igor Cunha destacou a importância do investimento em tecnologia na rede municipal como importante ferramenta na melhoria dos níveis do ensino/aprendizagem, assim como no avanço e agilidade dos processos administrativos internos das unidades escolares.

Segundo Igor, a digitalização de processos é fundamental para dar celeridade às demandas da educação, reduzir a burocracia e garantir uma gestão mais ágil e eficiente. “Investir em tecnologia é buscar uma educação mais dinâmica, rápida, integrada e inteligente. Queremos modernizar toda a rede de ensino com sistemas que facilitem o acesso à informação, otimizem a gestão escolar e aproximem ainda mais a Secretaria das necessidades reais da escola”, pontuou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Agosto Dourado tem início com manhã de acolhimento, trocas e incentivo à amamentação

Published

2 horas atrás

on

06/08/2025

By

Campanha segue em outras unidades de saúde do Município, reforçando o compromisso da atual gestão com a saúde materno-infantil e o direito de toda criança a um começo de vida saudáv

Em um gesto de amor, cuidado e compromisso com a saúde das mamães e bebês. A equipe do Programa Saúde da Criança e Adolescente, da Atenção Primária à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta quarta-feira, 6 de agosto, às ações da campanha Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno.

A primeira unidade a realizar as atividades foi a Unidade de Saúde da Família do bairro 24 de Dezembro, que foi transformada em um verdadeiro espaço de acolhimento, aprendizado e escuta. Desde as primeiras horas da manhã, a equipe da unidade – formada por médicos, enfermeiros, dentista e agentes comunitários- se mobilizou para proporcionar um momento especial às gestantes e puérperas da região.

A recepção da unidade foi toda decorada com balões nas cores da campanha: dourado e branco, e foi oferecido um delicioso café da manhã regado de sorteios de brindes e uma roda de conversa repleta de troca de experiências. Durante o encontro, foram abordados temas fundamentais, como a pega correta na hora da mamada, a importância do leite materno nos primeiros meses de vida e cuidados com o bebê após a amamentação, como o tempo necessário para o bebê arrotar e como lidar com episódios de refluxo.

Durante as orientações do médico e da dentista da unidade, a responsável técnica da do Programa Saúde da Criança e Adolescente, Steffany Carneiro, também compartilhou sua própria experiência como mãe jovem. Com sensibilidade, ela relembrou os desafios da amamentação e contou como o aleitamento foi essencial no desenvolvimento saudável de seus filhos, que enfrentaram refluxo nos primeiros meses de vida. “A maternidade transforma, ensina e fortalece. E amamentar é um ato de amor que alimenta o corpo e o vínculo com o bebê. Poder falar sobre isso com outras mulheres e falar da importância de uma rede de apoio gratificante, até porque, nós da saúde, estamos aqui para orientá-las”, disse Steffany.

A campanha do Agosto Dourado segue em outras unidades de saúde do Município, reforçando o compromisso da atual gestão com a saúde materno-infantil e o direito de toda criança a um começo de vida saudável.

Segue a programação:

USF Capão Grande – 07/08, às 14h

USF Marajoara – 13/08, às 13h

USF Ouro Verde – 15/08, às 7h45

USF Parque do Lago – 15/08

USF Construmat – 19/08, às 8h30

USF São Mateus – 20/08, às 8h

USF Santa Isabel – 20/08, às 14h

USF Souza Lima – 20/08, às 8h

USF Água Limpa – 21/08, às 7h

Maringá 1 – 22/08, às 8h

USF Cohab Cristo Rei – 25/08, às 13h

USF Passagem da Conceição – 27/08, às 8h

USF Manga – 27/08, às 8h

AGOSTO DOURADO – Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o aleitamento materno é exclusivo até os seis meses de idade e de forma complementar até os dois anos ou mais, e pode salvar mais de 820 mil crianças menores de cinco anos por ano em todo o mundo.

A iniciativa do Agosto Dourado também busca combater a desinformação e incentivar a criação de ambientes favoráveis à amamentação – seja em casa, no trabalho ou em espaços públicos. O apoio da família, dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo é essencial para que mais mães se sintam seguras e confiantes em amamentar.

O aleitamento materno salva vidas, fortalece vínculos e constrói um futuro mais saudável para todos. Apoiar essa causa é um dever coletivo.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Várzea Grande marca presença na 42º FIPe com estande “Salve a Data”

Published

4 horas atrás

on

06/08/2025

By

Município vai aproveitar a grande vitrine do Festival Internacional de Pesca Esportiva para apresentar o seu 1º Festival de Pesca Esportiva de Bonsucesso, que será realizado em setembro

A Prefeitura de Várzea Grande participa pela primeira vez, e com estande, do 42º Festival Internacional de Pesca Esportiva (FIPe), em Cáceres, o maior evento de pesca esportiva e pesca embarcada em água doce do mundo que será realizado de 6 a 10 deste mês. Localizado na praça Barão do Rio Branco, no pavilhão de artesanato, o espaço do Município levará ao público um pouco da cultura, turismo e artesanato local, além de anunciar o “Salve a Data” para o 1º Festival de Pesca Esportiva de Várzea Grande, que previsto para setembro, no Distrito de Bonsucesso.

A prefeita Flávia Moretti (PL) participa da abertura da FIPe, logo mais às 19h, em Cáceres. Moretti vai abrir o estande de Várzea Grande e pessoalmente anunciar o evento inédito de pesca esportiva de Várzea Grande. “Será mais uma programação para entrar para o calendário da cidade e que vai, com certeza, reunir de dezenas de amantes do esporte. Não tenho dúvidas que trazer um festival como essa para Bonsucesso é reafirmar toda história, tradição e cultura da nossa cidade”.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mario Quidá Neto, o momento no FIPe vai além do lançamento oficial do festival, será uma prévia para o público já cativo do evento. “Queremos apresentar para os cacerenses e turistas o melhor da cultura, economia criativa, religiosidade, história, pontos turísticos e belezas naturais de Várzea Grande. Aproveitaremos para acompanhar a organização e preparar o terreno para o nosso festival”, explica.

Além do “Salve a Data – o famoso Save the date -”, o estande oferecerá aos visitantes a experiência da confecção artesanal da tradicional viola de cocho, com o Mestre Jociley Francisco da Silva, e a produção das redes de Limpo Grande, em parceria com as artesãs da TeceArte. Produtos artesanais estarão à venda, inclusive peças da Associação das Manifestações Folclóricas de Mato Grosso (AMFMT) e da TeceArte.

O FIPe, conhecido por ser muito mais que uma competição, traz uma programação completa com shows regionais e nacionais gratuitos, apresentações culturais, feiras náutica, gastronômica e de artesanato, parque de diversões, jogos de praia, oficinas ambientais e diversas opções de lazer para moradores e turistas.

1º FESTIVAL – A prefeita destacou a importância do convite feito pela Secretaria de Turismo de Cáceres, após visita ao estande de Várzea Grande na FIT Pantanal deste ano. “Várzea Grande é uma cidade estratégica da região Metropolitana de Cuiabá, com rica tradição cultural e enorme potencial turístico. Nosso festival de pesca esportiva vai valorizar os recursos naturais, incentivar a prática esportiva e fomentar a economia local por meio do turismo sustentável”.

O 1º Festival de Pesca Esportiva de Várzea Grande está previsto para os dias 26, 27 e 28 de setembro, às margens do rio Cuiabá, na região do Bonsucesso, próximo à ponte Juscelino Kubitschek. O evento será voltado para pescadores amadores e profissionais, famílias, turistas e empreendedores locais, reunindo também atividades de educação ambiental, música, gastronomia e lazer para todas as idades.

“Mais informações sobre o festival serão divulgadas em breve. É importante que todos fiquem atentos e salvem essa data no seu calendário”, anunciou Mario Quidá.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

