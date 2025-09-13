Secretário de Esportes realiza visita técnica em obras do espaço esportivo do Pedra 90

Na manhã deste sábado (13), o secretário de Esportes e Lazer de Cuiabá, Jefferson Neves, realizou uma visita técnica às obras do espaço esportivo do bairro Pedra 90. O objetivo foi acompanhar de perto o andamento das melhorias que transformarão a Praça do Pedra 90 em um importante ponto de lazer e prática esportiva para a comunidade.

As obras, coordenadas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, contam com um investimento aproximado de R$ 400 mil e envolvem cerca de 14 profissionais. Entre as melhorias, estão:

– Campo society: com dimensões de 35×25 metros, será o primeiro campo de futebol com grama sintética pública da cidade, com 50 milímetros de altura, garantindo maior segurança e prevenção de lesões. Também receberá drenagem, gradil e estrutura de tela reformados, além da instalação de refletores.

– Quadra coberta: passará por revitalização completa, incluindo pintura, reforma da estrutura metálica, correção do piso e melhoria da iluminação. O espaço será destinado a aulas de futsal e vôlei.

– Quadra de areia: contará com nova rede, sistema de proteção e revitalização da superfície com caminhões de areia.

“Quando investimos em material de qualidade e realizamos obras bem planejadas, não estamos apenas melhorando o espaço físico, estamos oferecendo à comunidade um local seguro, moderno e acessível, que pode se tornar referência para outros bairros da cidade. Queremos que crianças, jovens e adultos tenham um lugar adequado para praticar esportes, desenvolver habilidades, se divertir e, ao mesmo tempo, criar vínculos sociais. Aqui no Pedra 90, cada detalhe, desde a escolha da grama sintética até a instalação dos refletores e a drenagem correta do campo, foi pensado para garantir segurança, conforto e durabilidade”, afirmou Jefferson Neves durante a vistoria.

Além das intervenções nas quadras e no campo, a Prefeitura de Cuiabá realiza mensalmente ações de manutenção no bairro Pedra 90, como limpeza de ruas, conservação de praças e córregos, além de serviços em escolas e unidades de saúde.

Paralelamente, a gestão municipal também realiza revitalizações em outros espaços esportivos da cidade, como as quadras do Alvorada e do Jardim Imperial. A expectativa é de que, após a conclusão das obras, centenas de crianças, jovens e adultos sejam beneficiados com áreas esportivas modernas, seguras e voltadas à integração social.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT