Secretário de Finanças destaca bom uso dos recursos públicos

A consolidação do processo de alfabetização e letramento dos estudantes” foi tema de uma das palestras da manhã desta terça-feira (23), na programação da Semana Pedagógica da Escola Cuiabana 2024. O evento formativo reúne os profissionais da rede pública municipal de educação, e tem como tema geral “Os desafios da educação contemporânea: Construindo competências e habilidades”.

A palestra online, transmitida pelo canal 1 da Escola Cuiabana no YouTube, abordou o Programa de Alfabetização Cuiabano (ProAC) e foi ministrada pela Prof.ª Esp. Miriam Januário de Oliveira Krummennauer, assessora da Coordenadoria de Organização Curricular, da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.

O Programa, implantado na rede pública municipal de ensino a partir de 2018, tem como objetivo fortalecer o processo de alfabetização, a partir da formação dos professores, utilização de material didático estruturado e de qualidade, e monitoramento da aprendizagem.

“É um grande desafio para os professores que nossos estudantes tenham realmente autonomia leitora e escritora e continuem avançando no seu desenvolvimento. Professores qualificados, material didático de qualidade, planejamento escolar e monitoramento são fundamentais para o processo de alfabetização e a sua consolidação”, destacou Miriam Krummennauer, durante a palestra.

Programação

Nesta quarta-feira (24), a programação da oitava edição da Semana Pedagógica segue com palestras online e formações presenciais.

Na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Ranulpho Paes de Barros, a formação terá como público-alvo os Técnicos de Multimeios Didáticos (TMD), com o tema ‘Práticas que contribuem para a formação de leitores: potencializando os materiais existentes nas unidades educacionais’, nos períodos da manhã e vespertino.

No canal 1, da Escola Cuiabana no YouTube, o tema será segurança no Trabalho, para Auxiliares de Serviços Gerais (ASG) e Vigilantes, e no canal 2, a rotina no serviço de produção da alimentação escolar, para os Técnicos em Alimentação Escolar (TNE).

Semana Pedagógica da Escola Cuiabana

A primeira etapa da Semana Pedagógica organizada pela Secretaria Municipal de Educação termina no dia 26/01. De 29/01 a 01/02, as atividades terão continuidade nas unidades educacionais, organizadas pelos gestores.

No dia 02/02, acontecerá a Aula Inaugural, evento que se apresenta no Calendário Escolar Municipal como o primeiro Ato da Autoridade Executiva Municipal, referente à educação.

A Aula Inaugural será no Hotel Fazenda Mato Grosso, no período matutino, para gestores e todos os profissionais da educação. A palestra magna com o tema ‘Vencendo Desafios e Construindo um Novo Futuro’ será proferida por Eduardo Shinyashiki.

Confira o Programa da Semana Pedagógica da Escola Cuiabana – 2024.

PRESENCIAL

Local: EMEB Ranulpho Paes de Barros

MATUTINO E VESPERTINO

Dia: quarta-feira (24)

Hora: 7h30

Público-alvo: TMD

Palestra – Práticas que contribuem para a formação de leitores: potencializando os materiais existentes nas unidades educacionais

Formadores:

– Esp. Rosimar Nunes Rondon – CPP/CTE/DGE/SME

– Esp. Vera Lucia Mendes da Silva – Bibliotecas Publicas Municipais ‘Saber com Sabor’

VESPERTINO

Hora: 13h30

Público-alvo: TMD

Palestra – Práticas que contribuem para a formação de leitores: potencializando os materiais existentes nas unidades educacionais

Formadores:

– Esp. Rosimar Nunes Rondon – CPP/CTE/DGE/SME

– Esp. Vera Lucia Mendes da Silva – Bibliotecas Públicas Municipais ‘Saber com Sabor’

Local: Auditório do Centro de Formação da Escola Cuiabana (CFEC)

MATUTINO

Palestra 1

– Hora: 7h30

Público-alvo: TAE, Secretários (por Regional) e diretores de Creches e Centros Educacionais Infantis Cuiabano (CEIC)

Tema 1 – Aspectos legais que norteiam a elaboração de documentos nas unidades educacionais

Formadores:

– Ma. Feliciana Cunha Figueiredo – CF/CTE/DGE/SME

– Ma. Eliane Oliveira Mendes Quinhone – CTE/DGE/SME

Palestra 2

– Hora: 9h30

Público-alvo: TAE, Secretários (por Regional) e diretores de Creches e Centros Educacionais Infantis Cuiabano (CEIC)

Tema 2 – Gestão da Informação em sistema de registro acadêmico: procedimentos para além do Censo Escolar

Formadores:

– Ma. Feliciana Cunha Figueiredo – CF/CTE/DGE/SME

– Ma. Eliane Oliveira Mendes Quinhone – CTE/DGE/SME

VESPERTINO

Palestra 1

– Hora: 13h30

Público-alvo: TAE, Secretários (por Regional) e diretores de Creches e Centros Educacionais Infantis Cuiabano (CEIC)

Tema 1 – Aspectos legais que norteiam a elaboração de documentos nas unidades educacionais

Formadores:

– Ma. Feliciana Cunha Figueiredo – CF/CTE/DGE/SME

– Ma. Eliane Oliveira Mendes Quinhone – CTE/DGE/SME

Palestra 2

– Hora: 15h30

Público-alvo: TAE, Secretários (por Regional) e diretores de Creches e Centros Educacionais Infantis Cuiabano (CEIC)

Tema 2 – Gestão da Informação em sistema de registro acadêmico: procedimentos para além do Censo Escolar

Formadores:

– Ma. Feliciana Cunha Figueiredo – CF/CTE/DGE/SME

– Ma. Eliane Oliveira Mendes Quinhone – CTE/DGE/SME

Local: Centro de Formação da Escola Cuiabana – Salas

MATUTINO/VESPERTINO

Público-alvo: Professores de Arte

Oficina: Contribuições da Arte no processo de alfabetização e ampliação do letramento

Formadores:

– Profª. Esp. Miriam Alves de Jesus – Oficina de Música

– Prof. Ms. João Henrique – Oficina de Teatro

– Prof. Esp. Ariovaldo Dutra – Oficina de Arte Visual

– Prof. Esp. Evandersom dos Santos Antunes – Oficina de Dança

ON-LINE

MATUTINO

Local: Canal 1 da Escola Cuiabana no YouTube

Hora: 07h30

Público-alvo: TMIE – ASG e Vigilantes

Palestra: Segurança no Trabalho: a Norma Regulamentadora nº 01 (NRT)

Formadora: Thayana Batista Alves – Técnica em Segurança no Trabalho – Bioseg

VESPERTINO

Local: Canal 1 da Escola Cuiabana no YouTube

Hora: 13h30

Público-alvo: TMIE – ASG e Vigilantes

Palestra: Segurança no Trabalho: a Norma Regulamentadora nº 01 (NRT)

Formadora: Thayana Batista Alves – Técnica em Segurança no Trabalho – Bioseg

CANAL 2

MATUTINO

Hora: 07h30

Público-alvo: TNE

Palestra: A rotina no serviço de produção da alimentação escolar

Formadores:

– Flávia Natielly Vieira Silva – Nutricionista Responsável Técnica

– Jéssika Patatas de Arruda – Nutricionista – CNE/SME

VESPERTINO

Hora: 13h30

Público-alvo: TNE

Palestra: A rotina no serviço de produção da alimentação escolar

Formadores:

– Flávia Natielly Vieira Silva – Nutricionista Responsável Técnica

– Jéssika Patatas de Arruda – Nutricionista – CNE/SME

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT