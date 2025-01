Secretário de Inclusão e Acessibilidade foca em parcerias e escuta ativa

O secretário de Inclusão e Acessibilidade de Cuiabá, Andrico Xavier, teve uma semana marcada por intensos encontros com representantes de entidades e órgãos ligados às pessoas com deficiência (PCDs). O objetivo das reuniões foi aproximar a prefeitura dessas organizações, fortalecer parcerias e alinhar ações que promovam inclusão e acessibilidade no município.

Entre os compromissos, Andrico esteve com integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e visitou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Cuiabá), Casa Inclusiva, Casa Helena, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, Associação amigos dos deficientes (AMDE). Ele ouviu atentamente as demandas e desafios enfrentados por pessoas com deficiência e seus familiares, reforçando a necessidade de uma visão abrangente para enfrentar as dificuldades.

“Estamos de portas abertas para dialogar, firmar convênios, buscar recursos tanto na iniciativa privada quanto junto a lideranças políticas em todos os níveis. Nosso compromisso é garantir que as pessoas com deficiência sejam protagonistas das políticas públicas que impactam suas vidas”, afirmou o secretário.

A diretora presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD), Eliete Jandres de Morais, elogiou a iniciativa de aproximação já no início da gestão do prefeito Abilio Brunini (PL). “Esse primeiro momento é essencial. O secretário Andrico já demonstrou grande sensibilidade ao visitar as instituições, ouvir nossas demandas e se comprometer a trabalhar em conjunto. Isso nos dá esperança de que ações efetivas serão realizadas para melhorar a vida das pessoas com deficiência”, destacou.

A iniciativa de Andrico Xavier demonstra um compromisso direto com a construção de políticas públicas que dialoguem com as reais necessidades da população PCD de Cuiabá. A semana foi marcada com encontros com representantes da Câmara Municipal de Cuiabá e a expectativa é que as parcerias fortalecidas ao longo das próximas semanas resultem em avanços concretos na inclusão e acessibilidade no município.

#PraCegoVer

Na imagem o secretário Andrico Xavier está ao lado dos representantes da APAE Cuaibá em demostração de apoio e diálogo. A imagem foi retratada no interior da associação que funciona desde 1967.

Na galeria de imagens, há uma série de fotos posadas em associações e entidades representativas das pessoas com deficiência.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT