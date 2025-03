Secretário de Obras explana ações na região da Morada da Serra

Vinte e cinco presidentes de bairros da região da Morada da Serra se reuniram no Centro Comunitário do bairro CPA I para apresentar demandas e saber da Prefeitura de Cuiabá quais ações que estão em andamento na grande Morada da Serra. Durante o encontro, o secretário municipal de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira, anunciou que a operação tapa-buracos já começou e seguirá sem interrupções até a conclusão dos reparos.

O evento contou com a participação do secretário adjunto da Limpurb, Anderson Mattos e diretor do setor de iluminação pública, José Lauro. Atendendo a um pedido do prefeito Abilio Brunini, a gestão também reforçou o atendimento do programa Cata-Trecos e destacou a ampliação dos serviços urbanos. Acompanhe abaixo todos os temas discutidos na reunião.

Plano de ação e reforço na Operação Tapa-Buracos

O secretário Reginaldo Teixeira detalhou o planejamento que a Prefeitura tem seguido para garantir eficiência nas obras e serviços urbanos, destacando a importância da participação ativa da comunidade no mapeamento das demandas.

“Estamos com o Zap Obras disponível para receber as solicitações e organizar um planejamento transparente e eficiente. Atualmente, trabalhamos com oito equipes de tapa-buracos, número que aumentará para dez nesta semana, além de três equipes para drenagem, três para limpeza de boca de lobo e seis para patrolamento – sendo três para a área urbana e três para a rural. Apesar do esforço, as demandas são muitas, e estamos atuando para atender todas de forma estratégica. Contamos com cada líder comunitário para catalogar cada necessidade e, assim, prestar contas de tudo o que está sendo feito para a população”, explicou Reginaldo.

Parceria com a comunidade e ampliação de serviços

Além da infraestrutura viária, o encontro também abordou melhorias na limpeza urbana. O secretário ressaltou a importância do programa Cata-Trecos, que pode ser acionado para evitar o descarte irregular de móveis e eletrodomésticos em vias públicas. Atualmente, a Prefeitura dispõe de quatro caminhões para esse serviço e trabalha para ampliar a frota para oito veículos.

Para as lideranças comunitárias, a reunião representou um novo momento de aproximação entre a gestão municipal e a população. “Grupo forte é grupo unido. Sabemos das dificuldades, mas estamos apostando e apoiando a gestão do prefeito Abilio Brunini”, afirmou Fernando Luís Nazário, o Flexa, presidente do bairro Centro América.

O anfitrião do encontro, Arley Xavier, presidente da Associação Comunitária do CPA 1, também elogiou a iniciativa. “Ter um canal direto com o secretário e sua equipe é fundamental para garantir que nossas demandas sejam ouvidas e atendidas. Esta reunião pode servir de inspiração para que outras lideranças sigam o mesmo caminho e busquem a parceria com a Prefeitura”, disse.

Compromisso com a transparência e participação popular

Presente na reunião, o vereador Tenente Coronel Dias destacou que a atual gestão municipal tem demonstrado comprometimento com a transparência e o envolvimento da população nas decisões.

“Por muito tempo, os bairros ficaram sem acesso direto à Prefeitura. Hoje, a gestão do prefeito Abilio Brunini está mostrando que é possível estabelecer um diálogo técnico e transparente, sem depender de favores políticos. A cidade precisa de planejamento, e é isso que estamos vendo agora”, afirmou o parlamentar.

Com um novo ritmo de trabalho e foco na eficiência, a Prefeitura de Cuiabá segue fortalecendo a relação com a comunidade e avançando na melhoria da infraestrutura urbana, reforçando o compromisso de reconstruir a cidade com planejamento e participação popular.

#PraCegoVer

A imagem mostra a reunião com diversas pessoas, no Centro Comunitário do bairro CPA I. Liderando a fala está o secretário Reginaldo e equipe da Secretaria de Obras.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT