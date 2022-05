Secretário de Turismo apresenta projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’ ao setor produtivo

O secretário de Turismo de Cuiabá, Zito Adrien, apresentou ao setor produtivo da Capital o projeto ‘Viva o Feriado em Cuiabá’, que visa movimentar a cidade em feriados prolongados com a abertura do comércio em geral, bares, restaurantes, pontos turísticos e outros. A reunião contou com a presença do presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado (Fecomércio), José Wenceslau de Souza Júnior, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC),Jonas Alves, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Cuiabá), Celio Fernandes e da diretora técnica do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Eliane Ribeiro Chaves.

Conforme Zito, a parceria com entidades, poder público e iniciativa privada é quem irá alavancar esse projeto. “O projeto Viva o Feriado em Cuiabá irá proporcionar um aumento significativo no consumo, junto aos setores de comércio, bens e serviços, bem como criar inúmeras possibilidades de entretenimento, cultura, gastronomia, conhecimento, religiosidade e lazer para a população local e também aos visitantes que serão atraídos pelas promoções e mídias de divulgação que serão amplamente veiculadas. Essa reunião serviu para que pudéssemos corrigir alguns itens. O nosso pessoal é especializado em turismo, mas precisaremos da orientação do setor do comércio e essa integração é muito importante. Eu preciso da ajuda de todos vocês, do setor do comércio, dos hotéis, bares, restaurantes e de todos. Porque vamos permitir que os cuiabanos conheçam a Cuiabá e para aqueles que venham do interior. Acima de tudo, além de ter o que se fazer, os estabelecimentos estejam abertos nessas datas. Eu vim aqui para podermos fazer muito, o trade turístico está animado, e se cada um fizer a sua parte será uma nova forma de se trabalhar”, comentou Zito.

O presidente da Fecomércio, José Wenceslau de Souza Júnior, conhecido também por Júnior da Verdão, considerou o projeto grandioso e poderá ajudar o setor, que foi um dos mais prejudicados na pandemia. ” O projeto é maravilhoso. Estamos atendendo a demanda da Prefeitura em nome do secretário Zito. A gente reuniu o setor produtivo da Capital e conhecemos o projeto. Vivemos e dependemos do comércio e essa visão dos feriados prolongados em que a Capital para, precisamos preencher esse espaço com pessoas circulando, e mostrar o que temos para oferecer. Tudo isso para termos uma Cuiaba melhor”, comentou ele .

Da Associação Comercial e Empresarial de Cuiabá (ACC), Jonas Alves, pontuou que o poder público e o setor privado devem caminhar juntos para que esse projeto dê certo. “Concordo com o esvaziamento da cidade nesses feriados prolongados. Criou-se esse hábito na população e temos que fazer com que Cuiabá fique movimentada. Neste caso, o poder público pode se atentar para a questão do transporte público nesses dias, dos pontos turísticos que estão sob os cuidados de órgãos públicos, que devem permanecer nestas datas, permanecerem abertos . Precisamos viabilizar pontos turísticos, estruturar hotéis, porque a nossa cidade ainda carece muito disso”, avaliou ele.

O gestor do Centro de Inteligência de Desenvolvimento Sustentável de Cuiabá e membro do Conselho, Alex de Deus, foi quem apresentou o projeto pontualmente aos representantes das classes. E o assessor técnico da Secretaria Municipal de Turismo, João Eduardo Sá Costa Moreira Brito.