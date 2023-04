Secretário destaca valorização da cultura pela Prefeitura de Cuiabá e convida para espetáculo da Sinfônica da UFMT e Flávio Venturini

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, convida população para o concerto da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) que contará com a participação especial do cantor e compositor, Flávio Venturini. O espetáculo integra a programação de aniversário de 304 Anos da capital, acontece nesse domingo (23), a partir das 18h, no Parque das Águas. Um café da manhã foi preparado para apresentação do evento à imprensa, na manhã desta quinta-feira (20), no Sesc Arsenal.

O evento é organizado juntamente com a Pró-reitoria de Cultura, Extensão e Vivência (Procev) e Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio-MT) através do Serviço Social do Comércio de Mato Grosso (SESC-MT).

“Nós estamos presenteando Cuiabá e a população no mês do aniversário, celebrado no dia 8 de abril. Escolhemos o Parque das Águas para a realização desse grande concerto da Orquestra e do ícone da música popular brasileira. Essa dupla leva grandes nomes com grandes inspirações musicais para o Brasil. É isso que estamos fazendo. Levando a cultura para espaços públicos para que as pessoas tenham essa oportunidade de acesso”, disse o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite.

O maestro Fabrício Carvalho fez questão de reforçar o trabalho executado pela Orquestra Sinfônica da UFMT. “A Sinfônica busca sempre a valorização da música nacional, dedicando concertos inteiros para a obra de artistas relevantes do cenário, possibilitando à plateia uma experiência única. Com a participação especial do nosso amigo Flávio Venturini, o espetáculo será fabuloso. que é um artista completo, um dos mais talentosos da música brasileira. Podemos ouvir uma canção várias vezes, e ela sempre revelará algo novo, que não havíamos percebido antes”, explica o maestro da Orquestra Sinfônica.

O presidente da Fecomércio, Marcos Pessoa, parabenizou a iniciativa da Prefeitura de Cuiabá em realizar eventos de tamanha grandeza e importância cultural.

“O que vem aí é mais um presente que a Fecomércio, através do Sesc, é parceirA. Esse belíssimo concerto, no Parque das Águas, vai trazer um pouco mais da cultura mato-grossense, onde iremos reunir às famílias cuiabanas, num ambiente agradável e aberto para todas as idades”.

Com um repertório bem variado, com vários estilos musicais, cultural e popular, o público que for conferir mais essa ação da Prefeitura de Cuiabá e demais parceiros, irá ouvir grandes sucessos renomados de artistas da Música Popular Brasileira (MPB). E o resultado não poderia ser diferente: além de intérprete de suas canções, Flávio Venturini teve canções gravadas e regravadas por outros nomes, como Milton Nascimento, Beto Guedes, Renato Russo, Emilio Santiago, Alcione, Roupa Nova, Tito Madi, André Mehmari, Paulinho Pedra Azul, MPB-4. Já no exterior, suas canções ganharam versões de Pat Metheny, Herbie Hancock, Jane Monheit, Jack Dejonette, Charlie Haden e Michael Brecker.

“A música tem carrega muita importância para a vida das pessoas que precisam e merecem ser valorizadas. Essa é uma das premissas da gestão Emanuel Pinheiro, que trabalha na busca incessante da valorização da população cuiabana, proporcionando mais lazer, alegria, qualidade de vida e bem estar social. Estão todos convidados”, finalizou o secretário Aluízio Leite.

A entrada para o espetáculo será a entrega de um 01 kg de alimento não perecível a ser entregue no local. Os alimentos arrecadados serão doados às instituições sociais por meio do projeto Mesa Brasil do Serviço Social do Comércio de Mato Grosso (Sesc MT).

*Com informações da UFMT

SERVIÇO:

O que: Concerto da Orquestra Sinfônica da UFMT com Flávio Venturini

Data: 23 de abril (domingo)

Local: Parque das Águas

Horário: 18h

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT