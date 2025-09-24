Secretário destaca valorização das artes marciais com nova estrutura do Governo do Estado em Cuiabá

A capital ganhou na noite desta terça-feira (23) um novo espaço de referência para a prática esportiva com a inauguração do Palácio das Artes Marciais, no Complexo Arena Pantanal, em Cuiabá. O equipamento público, coordenado pelo Governo do Estado de Mato Grosso, passa a ser um marco para o fortalecimento das artes marciais e da política de incentivo ao esporte no município.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Jefferson Neves, prestigiou a solenidade acompanhado do secretário-adjunto de Esportes, Pablo Queiroz, e do secretário-adjunto de Inclusão, Andrico Xavier. Para ele, a entrega do espaço representa um avanço significativo para a cidade, que agora conta com uma estrutura moderna e especializada para competições de artes marciais, desafogando os ginásios municipais, como o Verdinho e o Complexo Dom Aquino.

“Esse espaço é um grande estímulo ao esporte cuiabano. Quando estive à frente da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, participei como um dos idealizadores desse projeto. Nosso objetivo era transformar um galpão antigo, que tinha uma estrutura muito precária, em um dos principais centros de artes marciais do país. Hoje, com todo o investimento feito, acreditamos que o Palácio das Artes Marciais já figura entre os dois melhores do Brasil”, destacou Jefferson.

As melhorias incluem a reforma das áreas internas esportivas e administrativas, recuperação da cobertura e do sistema de impermeabilização, substituição da iluminação e instalação de assentos na arquibancada. O espaço também foi adequado para acessibilidade, com rampas, elevador e sanitários adaptados. Outro destaque é o conforto térmico, garantido pelo ar-condicionado, e o aprimoramento acústico com forro de lã de vidro no teto, que ajuda a absorver os ruídos durante os eventos.

Com a nova estrutura, Cuiabá se consolida cada vez mais como um polo esportivo, atraindo competições e valorizando atletas e praticantes das artes marciais.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT