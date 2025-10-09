Secretário detalha projeto que pagará até R$ 10 mil extra aos professores

O secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, recebeu na quarta-feira (8) diretores das escolas públicas de Cuiabá para prestar esclarecimentos, tirar dúvidas e ouvir sugestões a respeito da implantação da política de reconhecimento de resultados voltada a técnicos e professores, adotada pelo prefeito Abilio Brunini. Também participaram da reunião a diretora de Ensino, Letícia Ceron, o diretor da Rede Escolar, Paulo Epifânio, e o coordenador do Ensino Fundamental, professor Paulo Santana.

Mais de 80 diretores de escolas participaram da audiência, realizada no período da tarde, no auditório Maestro China, localizado na sede da Secretaria Municipal de Educação, no bairro Bandeirantes.

“Estamos agindo com total transparência na relação com os professores. Essa audiência mostra que estamos abertos ao diálogo para a melhor execução de políticas públicas favoráveis aos servidores da educação”, afirmou o secretário.

De acordo com a política de reconhecimento de resultados, as melhores escolas, professores e servidores receberão adicionais salariais pagos no final do ano. O bônus será destinado aos técnicos e professores que contribuírem para a melhoria da educação pública.

Todos os profissionais que comprovadamente promoverem avanço de, no mínimo, 20% na aprendizagem dos estudantes serão contemplados. Serão pagos R$ 1,5 mil aos professores do ensino fundamental, R$ 1,2 mil aos profissionais da educação infantil e R$ 800 aos demais profissionais da educação, como técnicos de nutrição escolar, por exemplo.

Os dez melhores professores do 1º ao 5º ano, assim como aqueles que atuam nas salas de recomposição da aprendizagem, receberão, cada um, a quantia de R$ 10 mil. Todos esses pagamentos ocorrerão em dezembro.

As dez escolas que apresentarem as melhores notas no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) receberão, individualmente, o prêmio de R$ 20 mil.

Reconhecimento

Servidora da educação há 39 anos em Cuiabá, a professora Maria Aparecida Ribeiro afirma que jamais houve, em sua carreira profissional, uma medida de valorização dos profissionais da educação como a atual. “Uma compensação em dinheiro pelos bons resultados colhidos na educação é a primeira que vejo nesta minha trajetória. Isso serve de estímulo para a entrada de novos servidores em futuros concursos que serão realizados”, destacou.

Outro professor que demonstrou satisfação com a política de reconhecimento de resultados é o diretor da Escola Ministro Marcos Freire, localizada no bairro Jardim dos Ipês. “É o mais completo método de valorização, motivação e incentivo aos professores e técnicos da educação. Quem ganha são os alunos, os pais e as famílias cuiabanas, com servidores ainda mais dispostos às suas atividades diárias”, comentou.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT