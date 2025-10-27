Secretário discute parceria com o Estado para acompanhamento de políticas públicas

O secretário municipal de Planejamento Estratégico, Murilo Bianchini, avalia firmar um termo de cooperação com a Secretaria de Estado de Planejamento para auxílio na execução das políticas públicas da Prefeitura de Cuiabá.

Na semana passada, Bianchini fez uma visita técnica ao secretário de Estado de Planejamento, Basilio dos Santos, juntamente com o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes.

“A Secretaria de Estado de Planejamento tem uma capacidade técnica muito apurada, onde faz todo o monitoramento das secretarias do Estado. É responsável pelo planejamento estratégico, acompanha o que está sendo produzido anualmente pelas demais secretarias. Queremos adotar o mesmo modelo em Cuiabá, se pautando ela eficiência, legalidade e transparência”, explica o secretário Murilo Bianchini.

Uma das ideias de Cuiabá é adotar o Sistema de Registro de Entregas e Parcerias, conhecido como Entregas MT, que levou a Secretaria de Estado de Planejamento ser um dos vencedores do 4º Prêmio Conexão Inova.

O Entregas MT surgiu em 2019 diante das dificuldades de obter registros de entregas, convênios e parcerias de cada órgão do Poder Executivo Estadual. O sistema possibilita o armazenamento e acompanhamento eficiente das informações para a melhoria das entregas dos serviços públicos em Mato Grosso.

“O secretário Basilio dos Santos nos recebeu muito bem e propôs um termo de cooperação para adotarmos bem essas práticas. Cuiabá precisa de boas ideias e estamos de portas abertas para implementá-las visando o melhor desempenho da gestão do prefeito Abilio Brunini”, conclui o secretário Murilo Bianchini.

A foto ilustra um grupo de servidores públicos de alto escalão em uma sala comercial. A direita, está o secretário de Educação, Amauri Monge Fernandes, vestido com traje social. À sua frente, está o secretário de Estado de Planejamento, Basilio dos Santos, a esquerda, está o secretário de Planejamento Estratégico, Murilo Bianchini, também de traje social.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT