Secretário realiza reunião e alinha detalhes para o Festival da Cultura Popular

O secretário Aluízio Leite realizou, na manhã desta segunda-feira (9), uma reunião com a equipe técnica da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer para alinhar os últimos detalhes para a realização do Festival da Cultura Popular, o Carnaval Cuiabano, que ocorre no próximo sábado (14), na Praça da Mandioca.

Também participaram da reunião representantes da Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Ordem Pública (Sorp), Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, 1ª Cia de Polícia Militar e comerciantes.

A programação está prevista para começar às 18h30, do sábado (14), e deve encerrar às 2h do domingo (15). Ao todo, serão 14 blocos carnavalescos, sendo seis blocos de embalo, seis de enredo e dois de samba. São eles: Bloco Ho Povo Feio Raiz, Bloco Ho Povo Feio 10, Bloco Duque Folia, Unidos do Duque, Flanáticos, Explosão de Cuiabá, Unidos do Carumbé, Boca Suja, Império de Casa Nova, Tradição do Araés, Unidos Do Araés, Divas, Império de Angola e Paiaguais. A animação do palco fica por conta da Banda Saca Rolha.

A segurança do local será reforçada com a presença da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de uma ambulância com equipe médica para casos de emergência. A Semob fará o controle do tráfego e as interdições necessárias próximas aos pontos de acesso da área do evento. Os estabelecimentos locais farão a comercialização das comidas típicas, quitutes e bebidas, sendo fiscalizados pela Secretaria de Ordem Pública.

“É atribuição da Prefeitura de Cuiabá realizarmos grandes eventos, para atrairmos turistas, para fazer com que os cuiabanos se divirtam e que participem das grandes festas populares da cidade. Esse é mais um evento da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer que vai proporcionar grande alegria aos cuiabanos. O cuiabano gosta e já frequenta tradicionalmente a Praça da Mandioca, então não há melhor espaço para a realização desse carnaval fora de época, com blocos das escolas de samba e apresentações para alegrar esse ambiente, que será todo preparado para receber os foliões”, destacou o secretário.

“É importante garantirmos também a segurança, por isso, a Polícia Militar estará presente, assim como a Secretaria de Ordem Pública, seguranças que farão as revistas pessoais e também a Mobilidade Urbana. Então, vai ser um ambiente familiar e de segurança. Convidamos a todos os cuiabanos e mato-grossenses que quiserem ir para a Praça da Mandioca para divertirem, ouvirem as marchinhas de carnaval e aproveitar aquilo que existe de melhor em Cuiabá, que é a alegria de ser cuiabano”, acrescentou.