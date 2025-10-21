Cuiabá
Secretário ressalta aprovação de projeto que permite renegociação de dívidas da Prefeitura de Cuiabá
A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou nesta terça-feira (21), em segunda votação, o Projeto de Lei Complementar nº 36296/2025, encaminhado pelo Executivo. O texto permite que a Prefeitura renegocie débitos de consignações que foram descontadas e não repassadas às instituições conveniadas, acumulados até o exercício de 2024. O secretário de Economia, Marcelo Bussiki, agradeceu a compreensão do Legislativo em aprovar o projeto que parcela R$ 52 milhões em dívidas do município com bancos e cooperativas de crédito.
“É um dos itens da reestruturação fiscal, necessária para o equilíbrio futuro das contas públicas. Os parlamentares foram compreensivos e aprovaram em tempo hábil, respeitando todas as normas constitucionais”, declara.
O texto, agora, será encaminhado ao prefeito Abilio Brunini para sanção. Após a publicação na Gazeta Municipal, a lei entrará em vigência.
Essa dívida de R$ 52 milhões da Prefeitura de Cuiabá com 17 instituições financeiras foi gerada nos últimos quatro meses da gestão anterior, quando se adotou a prática de proceder com o desconto em folha de empréstimos contraídos por servidores públicos, sem repassá-los às instituições financeiras.
O débito de R$ 52 milhões foi identificado em janeiro pela equipe econômica e auditado pela Controladoria Geral do Estado (CGE).
Pela proposta do Executivo, dívidas de até R$ 25 mil serão pagas à vista. Acima deste valor, será pago até dezembro de 2026 em 12 parcelas com datas definidas em cronograma.
A partir de dados fornecidos pela Secretaria de Economia, o poder Executivo poderá, via decreto, prorrogar em mais 12 meses.
O projeto de lei, aprovado pelos vereadores, também permite que o crédito a ser pago pela Prefeitura de Cuiabá com as 17 instituições financeiras seja utilizado para compensação de dívidas tributárias inscritas ou não em dívida ativa.
Para a renegociação das dívidas, as instituições financeiras interessadas deverão se credenciar e se habilitar na Prefeitura de Cuiabá por meio de processos administrativos com documentação comprovando o crédito que tem a receber.
Caberá ainda, ao poder Executivo, informar na Lei Orçamentária Anual (LOA) o valor destinado ao pagamento das parcelas.
Com a aprovação em segunda votação, o projeto segue agora para sanção do prefeito Abilio Brunini, que destacou que a medida é fundamental para “restabelecer a confiança das instituições e proteger os servidores municipais”, promovendo equilíbrio fiscal e transparência nas contas públicas.
#PraCegoVer
A foto ilustra o secretário de Economia, Marcelo Bussiki, vestido com camisa social e sentado numa cadeira almofada de cor preta. À sua frente, está um microfone de mesa com pisca vermelho ligado.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Prefeitura entrega 142 Termos de Permissão para o Mercado do Porto nesta quarta
A Prefeitura de Cuiabá realiza, nesta quarta-feira (22), às 10h, a entrega oficial de 142 Termos de Permissão de Uso (TPUs) aos permissionários regularizados do Mercado Antônio Moisés Nadaf, o tradicional Mercado do Porto. A cerimônia contará com a presença do prefeito Abilio Brunini e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, Fernando Medeiros, além de representantes das pastas envolvidas no processo de regularização.
A medida marca uma nova fase de organização e valorização do espaço, que é um dos principais cartões-postais de Cuiabá. O processo de regularização foi iniciado no começo do ano pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura, em parceria com a Secretaria de Ordem Pública (Sorp).
Inicialmente, os comerciantes receberam TPUs provisórios, que garantiam a permanência no local enquanto providenciavam a documentação necessária. Agora, os permissionários que cumpriram todas as exigências legais passam a receber o documento definitivo, que oficializa o uso do espaço público por um período determinado, geralmente de um ano, podendo ser renovado conforme avaliação técnica.
“Aos poucos, estamos colocando o Mercado do Porto dentro da total regularidade. No início do ano, o prefeito Abilio determinou que nenhum comerciante ficaria impedido de trabalhar, por isso concedemos um prazo de 180 dias para a regularização e emitimos certificados provisórios. Agora, temos a satisfação de entregar o certificado definitivo e o Termo de Permissão de Uso (TPU), que garante mais segurança e tranquilidade para o permissionário exercer suas atividades”, afirmou Fernando Medeiros, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Agricultura”, destacou o secretário Fernando Medeiros.
O diretor de Desenvolvimento Econômico, Fernando Sato, que acompanhou o processo desde o início, destacou o empenho da equipe na regularização dos permissionários. “Foi um trabalho árduo, com levantamento do histórico de cada comerciante, análise de documentos e solução de pendências que se arrastavam há anos. Mais do que um processo técnico, foi um esforço coletivo para garantir segurança e reconhecimento a quem trabalha de forma correta. Hoje, é um alívio ver esse certificado de regularização se tornar realidade”, afirmou.
O TPU é o instrumento jurídico que a Prefeitura concede aos permissionários para uso regular de boxes e bancas em espaços públicos. Além de garantir segurança jurídica ao comerciante, o documento assegura o cumprimento de normas de higiene, ocupação e funcionamento.
Nos últimos meses, a Prefeitura realizou uma ampla força-tarefa de fiscalização e atualização cadastral no Mercado do Porto, com o trabalho de 12 fiscais da Sorp. Foram vistoriadas 181 bancas, incluindo a praça de alimentação, com verificação de CNPJ, alvarás de funcionamento e sanitário, e adequação da metragem dos boxes.
O coordenador técnico de Regulação e Atividades Econômicas, Édio José Silva Duarte, explicou que o trabalho faz parte de um processo contínuo de reorganização do mercado, atendendo também a uma recomendação do Ministério Público Estadual. “A regularização garante mais transparência e condições justas de trabalho. É um avanço importante para comerciantes e consumidores”, afirmou.
A entrega dos TPUs consolida uma etapa fundamental da política municipal de ordenamento e valorização dos espaços públicos de comércio popular. Segundo a Prefeitura, novas ações de capacitação e incentivo à formalização serão desenvolvidas ainda neste ano, fortalecendo o papel do Mercado do Porto como ponto turístico, cultural e econômico de Cuiabá.
#PraCegoVer
A imagem que acompanha a matéria mostra uma permissionária do Mercado do Porto em seu box de trabalho.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Maria Avallone participa do projeto “Dia de Alegria”, que promove lazer e diversão em Cuiabá
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Livro sobre a história da Câmara Municipal de Cáceres é lançado na ALMT
Comarca de Sorriso debate efeitos da adultização infantojuvenil nas redes sociais
Delegado federal destaca integração global na recuperação de ativos ilícitos
Tribunal mantém plano de saúde de criança com deficiência após cancelamento indevido
Educadoras aprovam iniciativa de concurso cultural sobre violência doméstica nas escolas
Segurança
Faccionado com diversas passagens criminais é preso pela PM com 38 porções de drogas
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP), do 2º Batalhão, apreenderam, nesta segunda-feira (20.10), 38 porções de drogas e prenderam...
Polícia Civil prende proprietário de oficina mecânica por receptação de chassi e motor de veículo de origem ilícita
Policiais da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (21.10),...
PM prende adolescente faccionado por tráfico de drogas em Mirassol d’Oeste
A Polícia Militar apreendeu um adolescente faccionado, de 16 anos, por tráfico ilícito de drogas, nesta segunda-feira (20.10), na cidade...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil5 dias atrás
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
-
Brasil5 dias atrás
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
-
ARTIGOS & OPINIÕES5 dias atrás
No meio do medo está a coragem
-
CIDADES4 dias atrás
Prefeitura promove capacitação sobre atendimento ao público aos recepcionistas das Unidades Básicas de Saúde
-
MATO GROSSO5 dias atrás
Duplicação da BR-163 recebe prêmio de asfalto mais confortável do Brasil e é comparada às rodovias alemãs
-
ELEIÇÕES4 dias atrás
Jangada atinge meta da Corregedoria e tem 98,25% do eleitorado com biometria
-
CIDADES4 dias atrás
Conselho Deliberativo decide em reunião ordinária novos investimentos do Previ Sinop
-
CIDADES5 dias atrás
PM prende suspeito de esfaquear namorada com facão em Peixoto de Azevedo