Secretário visita fábrica ao lado de empresário mexicano

O secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, visitou, nesta sexta-feira (5), a fábrica da Solar Coca-Cola na companhia do representante da empresa mexicana WPL Global Operation, Luis Mario Ascencio Carbajal, com o objetivo de apresentar o potencial econômico da Grande Cuiabá, atraindo, consequentemente, futuros investimentos para a capital.

Os gestores visitaram as instalações internas da instituição, considerada uma das maiores de bens de consumo no país, observando de perto desde as etapas de fabricação até a comercialização dos produtos, responsável pela manutenção de milhares de empregos locais.

Vuolo enfatizou que a fábrica é uma parceira de longa data da Prefeitura de Cuiabá, apoiadora de eventos que visam o fortalecimento da economia regional. “Por mais que a Solar esteja situada em Várzea Grande, não é possível pensar em Cuiabá sem olhar para a cidade vizinha, onde a migração é predominante. A Coca-Cola é nossa colaboradora em grandes eventos, como, por exemplo, o Festival da Pamonha, servindo de espelho para o setor comercial. A Prefeitura tem um programa de importação e exportação, buscando trazer para cá algumas indústrias para poder atingir o mercado de forma diferenciada, e hoje estamos com a empresa WPL Global Operation para mostrar o que temos de melhor”, disse Vuolo.

O gerente comercial da unidade, Rogério Oliveira, agradeceu a presença da gestão Emanuel Pinheiro no local, estreitando os laços entre o Poder Público e a iniciativa privada. “Estamos recebendo o secretário, um parceiro de longa data, visitando a fábrica com sua comitiva, mostrando com muita transparência um pouco do nosso trabalho. Junto com o grupo, recebemos o Luís, um empresário forte, para que, se Deus quiser, consigamos ampliar novos horizontes”, comentou.

O CEO da WPL Global Operation, Luís Mário Ascencio Carbajal, enalteceu a importância da capital no desenvolvimento de Mato Grosso. “Estou impressionado com a estrutura, vendo a relevância que as cidades têm para o Brasil e para o mundo, um centro logístico fundamental para o avanço da economia e dos negócios”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT