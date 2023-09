Secretário Vuolo faz reunião com permissionários do Shopping Orla para apresentar projeto de reforma do local

Cerca de 30 permissionários do Shopping Orla participaram nesta quarta-feira (27) de uma reunião na Secretaria Municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico – SMATED, convocada pelo secretário da pasta, Francisco Vuolo. O encontro foi organizado para tratar sobre a reforma do Shopping Orla, cujas obras serão lançadas em breve pelo prefeito Emanuel Pinheiro.

Segundo o secretário Vuolo, o prefeito determinou às secretarias de Turismo, Obras e Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico que trabalhem na consolidação do projeto do Aquário Municipal e na revitalização da Orla do Porto, onde o Shopping Orla está incluído para passar por uma renovação completa de suas instalações.

“Estamos atualmente na fase 2 do projeto relacionado ao Shopping Orla. A primeira etapa envolveu a elaboração de um projeto, que já foi apresentado ao prefeito e recebeu sua aprovação, inclusive do ponto de vista orçamentário. Agora estamos prontos para avançar com a alocação de recursos, e é importante mencionar que não tomaremos nenhuma medida sem ouvir os permissionários do shopping. Nesta semana, reservamos um tempo para nos reunirmos com a administração do Shopping Orla e também com os permissionários. Já realizamos três reuniões, para incluir todos aqueles que estão atualmente operando no Shopping Orla. O próximo passo será realizar um processo de recadastramento dos permissionários que estão ativos no local”, comentou o secretário.

Os permissionários assistiram atentamente à apresentação do secretário e fizeram várias perguntas sobre como será todo o processo, desde a realocação deles para outro local durante as obras, até a inauguração. Todos se mostraram bastante satisfeitos e animados com o projeto, que foi especialmente desenvolvido para atrair mais público para o local e para se transformar em um ponto turístico da capital.

Vuolo afirmou que, tão logo sejam concluídas as etapas preliminares, o prefeito anunciará oficialmente o início das obras, o cronograma de execução e os detalhes sobre como os permissionários serão acomodados durante o período de construção. “Isso já está sendo cuidadosamente planejado. Nossa expectativa é finalizar todo esse processo até a primeira quinzena de outubro e, juntamente com o prefeito, realizar o lançamento oficial do projeto de turismo que foi apresentado aos permissionários”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT