Secretários aprovam aplicação de dose adicional em idosos de 80 anos ou mais

A dose adicional da Astrazeneca para este público é aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Conforme o documento, os municípios devem aplicar prioritariamente as doses que já estão armazenadas nas respectivas cidades devido ao prazo de vencimento dos imunizantes, que está próximo.

Um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) apontou um estoque de 63.755 doses de Astrazeneca armazenada nos municípios do Estado com a validade próxima do vencimento. Desse total, 28.765 vence no dia 22 de março; 6.180 com vencimento para o dia 23 de março e 25.810 com prazo de validade para o dia 25 de março.

A comissão orienta que os municípios que constatarem que o estoque disponível de vacina é superior à população de 80 anos, deverão disponibilizar essas doses extras à sua regional de saúde para redistribuição aos municípios que estão sem estoque.

Conforme o secretário adjunto de Vigilância e Atenção à Saúde, Juliano de Melo, uma pesquisa disponível no MedRxiv, site que distribui versões pré-publicação de artigos científicos sobre ciências da saúde, divulgou um estudo demonstrando que as taxas de Covid-19 confirmadas e manifestações graves da doença foram menores após uma quarta dose, em comparação às três doses. “Essa dose adicional aos idosos contribuirá para manutenção da eficácia da vacina, pois este é um público muito suscetível à evolução grave do coronavírus caso seja contaminado”, pontua o adjunto.

Juliano explica que essas doses em estoque no município já vieram com baixo prazo de validade. Elas tinham sido designadas para uma estratégia específica de vacinação definida pelo estado, mas que não foi regularmente seguida, por isso o alto estoque. “A ampliação do público a receber a dose adicional já está sendo discutida pelo Governo Federal. O colegiado apenas antecipou essa decisão”, ressalta o gestor.

Atualmente, em Mato Grosso, o público de imunossuprimidos pode receber o total de quatro doses da vacina, sendo a primeira e segunda doses, dose adicional e dose de reforço. Com a ampliação da imunização, as pessoas de 80 anos ou mais também receberá o total de quatro doses.