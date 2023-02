Secretários de Cuiabá e Santarém articulam integração para fomentar o setor do turismo

A secretária de Turismo de Cuiabá, Nilza Taques, se reuniu no início desta semana, com o secretário de Turismo de Santarém (Pará), Alaércio Cardoso. Em pauta, a integração turística entre as duas cidades. A ideia é criar um corredor logístico de integração entre os estados do Pará e Mato Grosso fortalecendo o segmento.

Nilza Taques descreve a agenda como positiva. “Teremos muito a ganhar com essa integração entre o Norte e o Centro Oeste do Brasil. Criar um corredor turístico integrando as peculiaridades de Mato Grosso e do Pará é algo de extrema importância, de grande valorização à cultura, história e gastronomia.

A comercialização dos produtos típicos é muito forte, tanto em Mato Grosso como no Pará. Esse corredor logístico, vai possibilitar que o público estrangeiro que visitará Santarém também venha para Cuiabá”.

O secretário de Turismo de Santarém, Alaércio, reforçou que essa agenda apresenta uma meta objetiva de ampliar as relações entre os polos santareno e mato-grossense, que representam muito bem o turismo em seus respectivos estados, ligados por uma importante rodovia de integração produtiva e turística.

“Há um interesse muito grande em estabelecer laços comerciais com Mato Grosso. O objetivo desse projeto é fazer uma integração entre os dois estados e conhecer os produtos típicos, oferecendo nossos serviços turísticos”, finalizou.

O Turismólogo Edu Sá destacou que a integração logística deverá refletir para geração de emprego e renda nos setores do turismo, de alimentação, hospedagem, fortalecendo o contexto histórico-cultural de Santarém e Cuiabá. O corredor irá agregar ainda Sinop e Sorriso via BR-163.