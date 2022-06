Secretários e representante do Ministério do Turismo vistoriam obras do novo Mercado do Porto e Orla do Porto II

As obras de requalificação da Orla do Porto II e a reforma e ampliação do mercado municipal ‘Antônio Moisés Nadaf’ (popular Mercado do Porto), que fica às margens do Córrego Oito de Abril, já estão em fase final de execução. Na manhã desta segunda-feira (6) foi realizada uma vistoria pelo vice-prefeito e secretário de Obras do Município, José Roberto Stopa, secretários Zito Adrien (Turismo) e Francisco Vuolo (Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico) e também Mauro Fialho de Lima e Souza, assessor especial do ministro do Turismo, Carlos Brito.

“As obras estão muito bem executadas e planejadas. Parabéns a toda equipe da Prefeitura de Cuiabá, porque vai ser um impacto grande para o turismo da cidade, com a gastronomia e vendas neste Mercado Municipal. A cidade só tem a ganhar e isso vai incentivar os turistas a vir para cá. Vou conversar com o ministro [Carlos Brito] para que ele participe destas inaugurações que ocorrerão em breve”, comentou Mauro Fialho.

Conforme Stopa, a previsão para entrega das duas obras deve acontecer no final deste mês. “Estamos trabalhando para que a gestão do prefeito Emanuel Pinheiro possa entregar estas duas obras até o final de junho. Estamos na fase de acabamento nesta primeira etapa do Mercado do Porto. Aqui será o novo cartão postal de Cuiabá e um novo ponto turístico. Ainda, vai melhorar a autoestima dos permissionários que irão trabalhar num local extremamente limpo, novo, obedecendo todas as normas da vigilância sanitária, enfim, um local diferenciado. Cuiabá tem a Feira do Porto como um local tradicional, que os cuiabanos amam fazer suas compras e passear aqui. Faz parte da história da cidade”, comentou o gestor.

Para o secretário de Turismo, Zito Adrien, o Mercado do Porto e os demais atrativos na região irá fazer com que os turistas tenham mais opções de lazer e permaneçam por mais tempo na cidade. “É com enorme prazer que recebemos o Mauro Fialho, que veio ver o andamento das obras da Orla do Porto II e do Mercado do Porto. A intenção do prefeito Emanuel Pinheiro é inaugurar estas duas obras o mais rápido possível. Isso é muito importante, porque vai fomentar o turismo, um dos setores mais prejudicados durante a pandemia. O Mercado do Porto tem uma conotação de shopping center e terá mais conforto e qualidade aos visitantes. Para nós do turismo é espetacular e teremos uma extensa rota de turismo com vários pontos a serem explorados nesta região”, avaliou ele.

Já o secretário de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, explicou como funcionará o processo de transferência dos permissionários. “Será em conjunto com a Associação dos Permissionários do Mercado do Porto. Após entregue a obra, terá um planejamento a ser realizado em etapas. A previsão e a entrega física da estrutura que fica anexo ao Mercado e ao entorno que vai atender essa demanda. Depois a gente vai montar uma estrutura provisória com excelente acabamento para receber num período de 30 a transferência dos feirantes que estão na ala antiga para atuar na estrutura nova para seguir em frente com a realização da obra da parte já existente. Vai ser feito a licitação para continuação do projeto e vamos manter uma parceria com Associação para fazer a transferência desses permissionários”, concluiu.