Secretários realizam abertura da 3ª edição do Festival da Pamonha na comunidade Rio dos Peixes

A terceira edição do Festival da Pamonha começou na manhã desta quinta-feira (21), na comunidade Rio dos Peixes, situada no km 23 da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251). O evento organizado pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, ocorre até o próximo domingo (24), integrando o calendário de eventos em celebração aos 303 anos da capital.

A solenidade de abertura do festival foi realizada pelo secretário de Turismo, Zito Adrien, e contou com a presença dos secretários de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Francisco Vuolo, de Governo, Luís Cláudio Sodré, de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, além de representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Comunicação e a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb).

Zito destaca que o Festival da Pamonha é uma oportunidade para que a comunidade se organize e se fortaleça turisticamente. “A Secretaria de Turismo, em conjunto com as demais secretarias através da determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, tem trabalhado para dar respostas a essa comunidade que precisava retomar suas atividades turísticas que estavam paradas há dois anos em meio em função da pandemia. Então, essa reformada é importante para a Prefeitura como incentivadora desse tipo de festival, como também para a comunidade que retoma suas atividades”, reforçou Adrien.

“É um prazer estar realizando esse terceiro Festival da Pamonha neste ano. Nós precisamos fomentar o comércio local para que essas pessoas possam voltar a ter suas atividades normalizadas, ter o sustento de sua família, ganharem a sua vida com a movimentação das pessoas aqui na comunidade Rio dos Peixes. Parabenizo aos secretários Zito e Vuolo, assim como os demais envolvidos na organização do evento”, acrescentou o secretário Luís Cláudio, representando o prefeito Emanuel Pinheiro.

Durante os quatro dias, o festival irá disponibilizar mais de 20 toneladas de milho, que serão comercializados em 36 barracas, com pelo menos dez opções de sabores de pamonhas, curau, bolos, doces, entre outras iguarias. Os artesãos locais também irão realizar uma grande exposição de produtos.

Conforme o secretário Francisco Vuolo, o festival é uma estratégia da gestão Emanuel Pinheiro para fomentar a retomada da economia local com diversas ações, após a pandemia de Covid-19.

“A expectativa está muito grande, é determinação do prefeito Emanuel Pinheiro fortalecermos as atividades econômicas na região rural. Aqui é um verdadeiro corredor turístico e isso foi identificado desde a primeira gestão do prefeito. A primeira e a segunda edição do festival foram um sucesso, infelizmente, em função da Pandemia não tivemos o evento nos últimos dois anos. Mas, agora numa ação integrada entre as secretarias retomamos esse evento para fortalecer essa região com várias atividades”, explicou Vuolo.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Aluízio Leite, também afirmou que a realização da atividade é importante para fortalecer a economia criativa.

“A Secretaria de Cultura é parceira desse grande evento, juntamente com os secretários Zito e Vuolo, e hoje estamos aqui justamente para fortalecer a comunidade. Essa iniciativa da comunidade precisa do apoio do Poder Público e o prefeito Emanuel Pinheiro tomou essa iniciativa. Esse ano esperamos que o Festival da Pamonha tenha um sucesso ainda maior. Então, é uma alegria muito grande poder valorizar os trabalhadores da região”, pontuou.

O comerciante Valdivino de Oliveira, um dos idealizadores do Festival da Pamonha, externou sua gratidão pela retomada da realização do evento.

“Estou muito feliz com a realização da terceira edição do festival. A nossa expectativa é muito grande, estamos vendo a movimentação já logo pela manhã. Durante a madrugada a minha pamonharia já produziu 600 pamonhas, então o festival está começando muito bem e esperamos que seja um sucesso”, comentou.

FESTIVAL DA PAMONHA

A primeira edição do Festival da Pamonha foi realizada em 2018, alcançando a marca de quatro toneladas de milho vendidas. Já em 2019, esse número subiu expressivamente para 11 toneladas. Por conta da pandemia, o evento foi suspenso em 2020 e 2022. Agora, em 2022, é retomado com a meta de chegar a 25 toneladas comercializadas.