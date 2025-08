Sedap projeta alta de 16,85% no Valor Bruto da Produção Agropecuária

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap) informou nesta segunda-feira (04.08) que o Pará projeta um crescimento expressivo de 16,85% no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) para 2025, podendo alcançar R$ 45,12 bilhões até o fim do ano. O avanço é puxado pelas lavouras, que devem gerar R$ 26,48 bilhões, e pela pecuária, com previsão de R$ 18,65 bilhões, segundo dados da secretaria.

O crescimento do VBP paraense reflete o desempenho significativo das lavouras e da pecuária, consolidando o Pará como líder no agronegócio da região Norte. O levantamento considera dados estimados até o primeiro semestre de 2025 e abrange tanto as lavouras temporárias e permanentes quanto o setor pecuário.

Entre os produtos agrícolas, a soja lidera, com valor estimado em R$ 8,40 bilhões, representando 31,72% do VBP das lavouras e 18,61% do total estadual. Na sequência estão o cacau, com R$ 8,14 bilhões; a mandioca, R$ 4,39 bilhões; o milho, R$ 3,36 bilhões; e a banana, com R$ 1,22 bilhão. Esses cinco produtos somam 96,34% do Valor Bruto da Produção das lavouras no Pará.

No segmento da pecuária, a bovinocultura destaca-se como a atividade dominante, respondendo por 91,28% do VBP do setor, o que equivale a cerca de R$ 17,02 bilhões e 37,72% do total do Estado. Complementam o setor as produções de frango (R$ 982,61 milhões), leite (R$ 443,04 milhões) e ovos (R$ 200,58 milhões).

O estudo é realizado pelo Núcleo de Planejamento da Sedap, por meio do Setor de Estatística, e tem o objetivo de subsidiar a gestão pública com informações estratégicas para o planejamento e monitoramento do setor agropecuário.

O cálculo do VBP usa dados do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) e das pesquisas do IBGE relacionadas à pecuária, além de considerar os preços praticados nas principais regiões produtoras do país. O valor real da produção é corrigido pela inflação, segundo o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas.

O boletim contempla os 22 principais produtos agropecuários do Brasil, entre os quais cacau, banana, laranja, cana-de-açúcar, soja e mandioca (produtos de lavouras) e os agropecuários (oriundos de bovinos, suínos e aves), como leite e ovos.

Com esse desempenho, o Pará se consolida como um dos protagonistas do agronegócio brasileiro, combinando produção diversificada, expansão de mercado e crescente competitividade.

