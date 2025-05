Sede da Secretaria de Cultura de Cuiabá sedia ação do programa “Registre-se!

Ana Cláudia Fortes – assessoria vereadora Maysa Leão

Durante a sessão desta quinta-feira (15), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) reforçou seu compromisso com os agentes ambientais que atuavam no antigo lixão de Cuiabá e cobrou uma solução definitiva para a entrega da sede da cooperativa prometida pela prefeitura. A sessão contou com a presença de representantes da categoria, que ocuparam a tribuna e as galerias da Câmara Municipal, aplaudindo os discursos e reivindicando o direito de voltar a trabalhar com dignidade.

Maysa lembrou que mais de 300 famílias foram diretamente afetadas pelo fechamento do lixão, após 26 anos de funcionamento. “Essas pessoas não viviam de assistência, mas do próprio trabalho. O auxílio de 24 meses foi um reconhecimento mínimo pelos serviços ambientais prestados durante décadas. A promessa era a transição para uma cooperativa legalizada, mas o Executivo, à época, não cumpriu sua parte”, destacou.

A vereadora ressaltou que todos os demais envolvidos – Ministério Público, Defensoria Pública, UFMT e os próprios catadores – cumpriram o que foi acordado, com capacitações, reuniões técnicas e estruturação jurídica da cooperativa. “Hoje, a Coopervida está pronta e tem como presidente a senhora Valquíria Arruda. Falta apenas a entrega da sede e os equipamentos prometidos para que possam retomar suas atividades”, afirmou.

Durante sua fala na tribuna, a cooperada Jéssica da Silva fez um apelo emocionado: “Não queremos viver de auxílio. Queremos voltar a trabalhar. Fomos retirados do lixão com a promessa de uma cooperativa funcionando. Acreditamos, nos capacitamos, fizemos cursos, mas a estrutura nunca chegou. O auxílio acabou, e muitas famílias estão passando fome. Somos mães, pais, avós. Somos trabalhadores do meio ambiente. Não pedimos esmola. Pedimos a chance de continuar nossa missão: reciclar e cuidar do planeta.”

Visivelmente emocionada, a presidente da Coopervida, Valquíria Arruda, reforçou o pedido por atenção e respeito. “Tínhamos nosso sustento com dignidade. Cumprimos tudo o que nos foi pedido, mas a promessa da cooperativa não foi cumprida. Hoje, muitos dos nossos companheiros mal têm o que comer. Só queremos trabalhar. O meio ambiente agradece, e nossas famílias também.”

A iniciativa da vereadora Maysa Leão recebeu apoio de todos os parlamentares presentes. Nomes como Dra. Mara, Cel. Dias, Baixinha Geraldelli, Samantha Iris, Ilde Taques, Gustavo Padilha e Eduardo Magalhães reconheceram a legitimidade da demanda e se colocaram à disposição para contribuir com a construção de alternativas junto ao Executivo Municipal.

Maysa enfatizou que a solução depende apenas da ação do Executivo: “O projeto está pronto e nas mãos do secretário Marcelo Bussiki. Falta a formalização do novo comitê interinstitucional para viabilizar os trabalhos de acompanhamento e fiscalização da entrega da estrutura.”

O prefeito Abílio Brunini, que esteve na Casa de Leis durante a sessão, sinalizou abertura para o diálogo, demonstrando disposição em encontrar uma solução responsável e definitiva para a pauta dos catadores.