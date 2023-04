Sedec apresenta potencial turístico de MT na mais importante feira da América Latina

Mato Grosso mostrou seus potenciais turísticos na WTM Latin America, principal evento da indústria de viagens e turismo da América Latina. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) foi uma das expositoras do evento, que foi realizado de 03 a 05 de abril, em São Paulo.

No estande de Mato Grosso, técnicos da Secretaria Adjunta de Turismo da Sedec e nove operadores de turismo do Estado apresentaram as potencialidades dos pólos do Araguaia, Pantanal, Cerrado e Amazônia. Também participaram da feira representantes dos municípios de Poconé, Campo Novo do Parecis, Chapada dos Guimarães, Várzea Grande, Cuiabá, vendendo os seus produtos turísticos.

A WTM Latin America é uma das feiras mais aguardadas pelo trade turístico, pois oferece oportunidades de negócios, retorno sobre o investimento e acesso a compradores, influenciadores e profissionais relevantes e qualificados da indústria de viagens e turismo.

“A WTM é a mais importante feira do primeiro semestre, por ser considerada umas das etapas da WTM internacional, que reúne expositores dos 27 estados e países da América do Sul. É uma feira que podemos considerar moderna e tecnológica, que tem ferramentas de tecnologia avançada que proporcionam um posicionamento de mercado do destino mais eficaz”, destacou a superintendente de Política do Turismo, Maria Leticia Arruda de Morais.

O empresário Ademar Gomes Laurindo, da Equipe Vertical Adventure, de Campo Novo do Parecis, destaca que o Estado tem sido grande parceiro dos operadores de turismo por fazer essa ponte e colocá-los na vitrine das feiras nacionais e internacionais.

“É muito importante essa oportunidade que o Estado vem dando para as operadoras estarem presentes na feira do turismo. É importante que o produto apareça no mercado, e as empresas que estão presentes façam conexões e negociações, vendendo o produto em contato direto com cliente. Além de gratificante, a participação tem retorno bom e breve”, destacou.

O secretário adjunto de Turismo, Jefferson Moreno, destaca que é importante a visibilidade de Mato Grosso nas feiras nacionais e regionais do setor. “Os municípios já estão colhendo os frutos disso. Muitas cidades e empresas que demonstraram seus potenciais turísticos em feiras passadas já receberam o retorno do movimento e dos negócios. Tenho certeza que isso marca um turismo muito forte do Estado de Mato Grosso e a gente consegue mostrar nas feiras o que temos de melhor e em um tempo muito próximo, na gestão do governador Mauro Mendes, estaremos entre os principais destinos do país quando se pensar em viagem”.