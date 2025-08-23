MATO GROSSO
Sedec busca soluções inovadoras para o setor de sementes em missão técnica internacional
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso (Sedec) participa da viagem técnica organizada pela Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), realizada entre os dias 23 e 31 de agosto de 2025, nos Estados Unidos. O objetivo é promover intercâmbio de conhecimento, conhecer novas tecnologias e fortalecer conexões estratégicas.
A iniciativa reúne produtores de sementes, parlamentares e representantes do setor agrícola nacional, ampliando horizontes e possibilitando o diálogo direto com instituições e empresas de referência internacional.
Durante o roteiro, a comitiva visitará GDM Seeds, BASF, Stine Sementes, Syngenta, Bayer e Corteva, empresas líderes em inovação tecnológica. A programação prevê reuniões técnicas, visitas a unidades de pesquisa e contato direto com as mais recentes soluções aplicadas à produção de sementes.
A missão também representa uma oportunidade de alinhar experiências internacionais às demandas regionais, com foco em inovação, sustentabilidade, aumento da produtividade e soluções aplicáveis à realidade mato-grossense, além de ampliar o diálogo com atores nacionais e internacionais do setor.
Para o secretário adjunto de Indústria, Comércio e Incentivos Programáticos, Anderson Lombardi, a participação do Estado na missão representa um passo importante na busca por maior competitividade e na consolidação de parcerias estratégicas no cenário global.
“Essa missão abre portas para que Mato Grosso conheça de perto tecnologias de ponta e traga soluções que possam fortalecer nossa produção de sementes e impulsionar o desenvolvimento do Estado. Mais do que uma viagem técnica, se trata de uma oportunidade de aprendizado e integração internacional, que certamente resultará em ganhos para toda a cadeia produtiva e para a economia mato-grossense”, afirmou.
Fonte: Governo MT – MT
Corpo de Bombeiros extingue seis incêndios florestais e combate 22 neste sábado (23)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu seis incêndios florestais e mantém controlados outros seis focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, neste sábado (23.8), atuando diretamente no combate a 22 incêndios florestais em diversas regiões do estado.
Os incêndios florestais extintos foram nos municípios de Cuiabá, no Distrito de Coxipó do Ouro, em Alto Taquari, em Rondonópolis, em Poxoréu e em Santo Antônio de Leverger, em dois pontos distintos.
Os focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação, pois as chamas estão contidas dentro de um perímetro seguro, estão nos municípios de Alto Araguaia, em duas áreas específicas, em Cláudia, em Diamantino, em Sinop e em Primavera do Leste.
Além disso, as equipes continuam empenhadas no combate aos incêndios florestais em Rosário Oeste, Chapada dos Guimarães, Nobres, Paranatinga, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Nova Mutum, União do Sul, Nova Maringá, Nova Ubiratã, Cláudia, Barra do Garças, Luciara, Vila Bela da Santíssima Trindade, Cáceres, Itaúba, Novo Mundo, Paranaíta, Nova Santa Helena, Terra Nova do Norte e em duas ocorrências em Alto Paraguai.
Em todos os locais, as ações contam com as equipes em campo, além do reforço de máquinas pesadas, caminhões-pipa e uma aeronave que auxiliam diretamente no combate às chamas. As equipes atuam de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na preservação de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 65 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 44 são incêndios florestais, sendo 10 em terras indígenas. Outros 21 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências em terras indígenas incluem: dois focos na Terra Indígena Ubawawe, em Santo Antônio do Leste; dois focos na Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; um foco na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; um foco na Terra Indígena Parque Indígena, também em Paranatinga; um foco na Terra Indígena Sangradouro/Volta Grande, em Primavera do Leste; um foco na Terra Indígena Parque Indígena do Xingu, em Gaúcha do Norte; um foco na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; e um foco na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 21 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu 161 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em 105 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 349 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 126 estão na Amazônia e 220 no Cerrado e três no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro.
Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano. Em caso de qualquer indício de incêndio florestal no bioma, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 ou 190.
Fonte: Governo MT – MT
Estudantes que competem nos Jogos Militares destacam como o esporte transforma rotina física, emocional e educacional
Lucas do Rio Verde é palco, até o próximo domingo (241), da quarta edição dos Jogos dos Estudantes Militares da Rede Estadual de Ensino, que reúne mais de mil participantes em competições esportivas, provas da rotina militar e atividades inclusivas. Além das disputas, o evento tem revelado o impacto positivo do esporte na formação dos jovens, que enxergam nas atividades muito mais do que uma competição.
O estudante Filipe Ribeiro, 16 anos, do 2º ano da Escola Militar Tiradentes de Várzea Grande, participa pela segunda vez dos Jogos Estudantis Militares. Neste ano, ele e a equipe estão desenvolvendo um projeto de robótica que consiste em um sensor térmico para tomadas, já que não possuem sensor de voltagem. A ideia surgiu após a casa de um amigo, que iria competir na natação, pegar fogo por um curto-circuito poucos dias antes do evento. O dispositivo tem como objetivo identificar alterações de temperatura nos fios e enviar alerta para evitar acidentes. Filipe destaca que o maior desafio é o tempo reduzido para concluir o trabalho. Até o momento, eles tiveram apenas cinco hora para avançar no desenvolvimento.
Victor Ronaldo, de 15 anos, estudante do 9º ano da Escola Militar Tiradentes de Sorriso, participa pela primeira vez dos Jogos Estudantis Militares. Ele conta que não conseguiu competir no ano passado, mas agora vive a experiência com entusiasmo. Na natação, sua principal modalidade, afirma que começou bem e espera chegar até a final. Victor é atleta federado e já competiu em campeonatos brasileiros e outras competições importantes. Para ele, os jogos são uma oportunidade de colocar em prática o que vem treinando. Com confiança, acredita que pode conquistar bons resultados nesta edição.
Para Arthur Henrique, de 14 anos, 9º da Escola Estadual Militar Tiradentes de Rondonópolis, que participa da prova de xadrez, o esporte e as atividades intelectuais caminham lado a lado.
“Treinar para os jogos me mostrou que o esforço e a dedicação fazem diferença em todas as áreas. A robótica exige raciocínio, por exemplo, mas também espírito de equipe. Já o xadrez ajuda na concentração, que levo para os estudos. Aqui a gente aprende que corpo e mente precisam estar em sintonia”.
Segundo o secretário de Estado de Educação (Seduc), Alan Porto, o objetivo do evento é exatamente esse: estimular o rendimento esportivo aliado à integração, à formação de hábitos saudáveis e ao fortalecimento de valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe.
O secretário de Educação, destaca que os jogos simbolizam pertencimento e orgulho, além de reforçarem a importância de preparar cidadãos ativos e responsáveis. “
Com esses jogos, a Seduc traz ao debate não apenas o esporte como competição, mas também como ferramenta de transformação pessoal e educacional para os estudantes da rede militar”.
Fonte: Governo MT – MT
