Sedec convoca nove aprovados em processo seletivo para apresentação de documentos

A Central Estadual de Transplantes (CET), unidade administrada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), realizou, na noite deste domingo (4.5), uma cirurgia de captação de múltiplos órgãos e tecidos no Hospital Municipal de Cuiabá (HMC).

Foram captados um coração, um fígado, dois rins e duas córneas, que vão beneficiar seis pacientes que esperam na fila por um transplante. O procedimento começou às 20h16 e terminou às 22h40.

As equipes captadoras vieram do Paraná e de Brasília em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) e tiveram suporte logístico da Casa Militar do Paraná e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer-MT), além de participação de integrantes da CET.

Esse foi a quinta captação de múltiplos órgãos de 2025 em Mato Grosso, sendo que a quarta havia sido realizada na última quinta-feira (1.5). Ao longo de 2024, foram realizadas 13 captações de múltiplos órgãos em Mato Grosso, sendo 22 rins, 10 fígados e 4 corações.

“Mato Grosso tem contribuído para salvar vidas em todo o país graças à solidariedade de famílias que estão enlutadas e ao esforço das equipes da Central Estadual de Transplantes. Parabenizo as equipes pelas captações já realizadas neste ano e pelo trabalho ágil que salva vidas”, disse o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

A coordenadora da Central Estadual de Transplantes, Anita Ricarda da Silva, destacou que o órgão investe em capacitações voltadas para os profissionais dos hospitais que podem notificar doações.

“No ano de 2024, foram realizadas junto aos hospitais notificadores de Mato Grosso dez turmas e, neste ano de 2025, já estamos realizando esta semana a segunda capacitação de 2025”, afirmou.

A secretária adjunta do Complexo Regulador, Fabiana Bardi, explicou que a gestão estadual tem trabalhado para conscientizar os profissionais e as famílias dos possíveis doadores de órgãos, além de ter feito a reativação do transplante de rim em Mato Grosso.

“O Estado de Mato Grosso dedicou muitos esforços para a reativação do transplante renal no Estado. Graças ao empenho das equipes, já contamos novamente com esse serviço”, concluiu Fabiana.

