Sedec destaca potencial das ZPEs e defende protagonismo dos estados para atração de investimentos

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, defendeu maior protagonismo dos estados nas políticas de atração de investimentos e ressaltou a importância das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) como uma ferramenta estratégica para o desenvolvimento regional e para o fortalecimento da economia brasileira.

Durante o lançamento do programa Investe Mais Estados, nesta sexta-feira (04.4), em Brasília (DF), o secretário destacou que as ZPEs têm potencial para transformar a realidade de regiões afastadas dos grandes centros, especialmente no Centro-Oeste e no Norte do país, que são responsáveis por grande parte da produção de matéria-prima do Brasil.

“Vamos mexer no programa das ZPEs! Isso é atração de investimento e promoção comercial. O investidor estrangeiro quer vir comprar insumos que nós temos, matéria-prima, produzir e exportar”, afirmou.

César citou o caso da ZPE de Mato Grosso, que ficou paralisada por três décadas e agora está estruturada, alfandegada e com operações em fase de testes, com os primeiros contêineres exportados recentemente. Para ele, é fundamental que o país avance na criação de condições reais para a instalação e funcionamento dessas zonas em diversas regiões.

O secretário também chamou atenção para a importância da implementação da hidrovia do Rio Paraguai-Paraná como alternativa logística estratégica. Ele destacou que o modal já recebeu investimentos no Paraguai e está sendo privatizado pela Argentina, enquanto o Brasil ainda precisa avançar para aproveitar todo o potencial da rota hidroviária.

Além disso, César ressaltou o papel essencial da diplomacia brasileira e da ApexBrasil na promoção comercial do país, destacando que o apoio institucional e internacional é decisivo para atrair novos investimentos e ampliar a presença do Brasil no mercado global.

Entraves históricos

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, disse que o apontamento do secretário em relação as ZPEs é salutar e relembrou sua tentativa frustrada de implantar uma ZPE no Acre há 25 anos, quando foi governador daquele Estado.

“Implantei a infraestrutura, mas nunca consegui alfandegar. E havia resistência para mudar a legislação. Era obrigatório exportar 80% do que se produzia. Que empresa quer operar assim?”, questionou.

Jorge Viana destacou ainda que a legislação foi modificada somente duas décadas depois e que, mesmo agora sob responsabilidade do Ministério liderado por Geraldo Alckmin, o andamento do programa ainda é lento.

“O modelo das ZPEs foi crucial no desenvolvimento do sudeste asiático. Aqui, seguimos devagar demais e o apontamento do secretário foi muito bom”, concluiu.

Fonte: Governo MT – MT