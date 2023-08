Sedec divulga potencialidades do turismo de MT na Argentina, Colômbia, Peru e Paraguai

Mais de mil operadores de turismo da Argentina, Colômbia, Peru e Paraguai começaram a receber, desde segunda-feira (14.08), o material promocional de Mato Grosso com informações sobre 10 possíveis experiências para desfrutar no Estado: ecoturismo, turismo de aventura, observação de aves, observação de onças, negócios e eventos, pesca esportiva, sol e praia do Araguaia, etno turismo, cultura e gastronomia.

O envio do material é parte da estratégia do pós-evento Meeting Brasil 2023, em que turismólogos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) participaram, ao lado de representantes das secretarias estaduais de turismo de outros seis estados e da Embratur, da rodada de negócios em Bogotá (Colômbia), Lima (Peru), Córdoba (Argentina) e Assunção (Paraguai).

A missão empresarial nos quatro países foi promovida pela Expan + Inteligência em Turismo, que há quase 30 anos promove rodadas de negócios entre empresários brasileiros e agentes de viagens e operadores de turismo da América Latina. O evento tem foco na conectividade e no fortalecimento do setor turístico em cidades que sempre se destacaram.

A superintendente de Políticas do Turismo da Sedec, Simone Lara, fez todo o percurso nos quatro países, capacitou os agentes de turismo estrangeiros sobre Mato Grosso e apresentou o material promocional do Estado mostrando as experiências de turismo no Pantanal, Amazônia, Cerrado e as praias do Araguaia. Ela avaliou que, apesar do principal produto do Brasil ser o litoral, o pós-pandemia trouxe uma tendência de outros produtos além do sol e mar.

“Na Argentina, por exemplo, eles estão deixando de fazer as viagens mais longas, como a Europa, e descobrindo mais o Brasil, devido à crise no país. Aliado a isso, a proposta de turismo em lugares abertos se tornou uma tendência e o Pantanal ficou uma opção ainda mais atrativa. Esperamos que, se pelo menos 10% do que fomos promover nesses países retornarem em visitas em nosso Estado, já valeu o investimento da promoção do destino Mato Grosso nesses países”, ressaltou.

Confira os materiais promocionais:

Revista de turismo | Vídeo institucional | Folder