Sedec e Prefeitura de Paranaíta firmam convênio para instalar fábrica municipal de ração para peixes
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Prefeitura de Paranaíta firmaram um convênio para implantar uma fábrica municipal de ração voltada à piscicultura local. A iniciativa tem como objetivo reduzir a dependência dos produtores de insumos industriais, diminuir os custos de produção e fortalecer a economia regional por meio de uma produção mais autônoma e sustentável.
O investimento total é de R$ 1,331 milhão, sendo R$ 1,215 milhão repassado pela Sedec e R$ 116,8 mil de contrapartida da prefeitura. O recurso será destinado à aquisição de equipamentos para a implantação da unidade produtiva de ração. Com essa fábrica, os piscicultores de Paranaíta poderão produzir alimentos balanceados, ajustados às necessidades nutricionais dos peixes, o que favorece um melhor controle nutricional, contribuindo para a redução de doenças nos plantéis e elevando a eficiência produtiva.
Ao garantir autonomia na produção de ração, o projeto busca reduzir significativamente os custos para os piscicultores locais, aumentar a produtividade e, consequentemente, a renda das famílias rurais envolvidas na cadeia produtiva. Além disso, a produção própria de ração pode tornar a piscicultura municipal mais competitiva e gerar empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia de Paranaíta e de municípios vizinhos.
A gestão operacional da fábrica ficará a cargo da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Aquicultura, que conduzirá o projeto com suporte técnico para assegurar boas práticas de fabricação e sustentabilidade ambiental. A prioridade será atender os produtores de peixe do município, consolidando um ciclo produtivo mais local e resistente.
Paranaíta ocupa posição relevante na piscicultura estadual: é o 14º maior produtor de peixes em Mato Grosso, tendo produzido 928,95 toneladas em 2024, com destaque para espécies como o tambacu e a tambatinga.
Para a superintendente de Agronegócio e Energia da Sedec, Camila Bez Batti, o convênio firmado com Paranaíta reflete uma estratégia de fortalecimento do setor aquícola em Mato Grosso, com foco na autonomia e no desenvolvimento regional.
“Investir em uma fábrica municipal de ração é garantir mais autonomia, eficiência e competitividade aos piscicultores de Paranaíta. Essa estrutura permite reduzir custos, melhorar a qualidade do alimento fornecido aos peixes e fortalecer toda a cadeia produtiva, gerando emprego, renda e desenvolvimento para o município e para a região”, afirmou.
Inscrições para 1ª edição do Prêmio Anual de Jornalismo terminam no domingo (30)
Faltam poucos dias para o fim das inscrições da primeira edição do Prêmio Anual de Jornalismo. Os profissionais da imprensa, que podem ganhar até R$ 50 mil em prêmios em dinheiro, podem se inscrever, de forma gratuita, até às 23h59 deste sábado (30.11) – clique aqui para registrar sua participação.
“Estamos registrando uma grande procura por parte dos profissionais de comunicação do nosso estado, o que demonstra que o prêmio foi bem aceito pelo mercado. Isso é muito bom, pois os profissionais não estão deixando para a última hora”, afirmou a secretária adjunta de Jornalismo, Carol Sanford.
Os trabalhos devem seguir o tema “Políticas Públicas Estaduais inovadoras que tornaram Mato Grosso um lugar melhor para se viver”. O objetivo da premiação é reconhecer, valorizar e incentivar os profissionais da imprensa que valorizem o Estado de Mato Grosso.
Os profissionais da imprensa podem inscrever apenas um trabalho. Também podem participar jornalistas ou fotógrafos de todo o país. As produções jornalísticas devem ter sido publicadas entre 1º de julho e 30 de novembro.
Os vencedores vão ganhar um total de R$ 750 mil em dinheiro, sendo R$ 50 mil para o primeiro lugar, R$ 35 mil para o segundo e R$ 20 mil para o terceiro, para cada uma das cinco categorias a seguir:
- Jornal impresso: para reportagens em texto publicadas em jornais e revistas, com mínimo de 4 mil caracteres;
- Internet: para reportagens publicadas em sites, com mínimo de 3 mil caracteres;
- Vídeo: para reportagens veiculadas em canais de televisão ou publicadas em plataformas digitais de vídeo, sendo possível também incluir episódios de podcasts publicados em plataformas de vídeo, com duração mínima de 3 minutos e 30 segundos e máxima de 6 minutos;
- Áudio: para reportagens em áudio veiculadas em emissoras de rádio, sendo também aceitos episódios de podcasts publicados em plataformas de streaming, com duração mínima de 3 minutos e 30 segundos e máxima de 6 minutos;
- Fotografia: para a melhor foto ou série de fotos publicadas em veículo impresso ou digital.
Os assuntos das reportagens e fotografias, relacionados ao tema central, podem estar nos seguintes eixos temáticos: Infraestrutura, Social, Meio Ambiente, Educação, Empreendedorismo, Agricultura, Saúde, Cultura, Esporte, Segurança, Ciência e Tecnologia e Turismo.
Após as inscrições, uma comissão formada por dois integrantes do governo e um da Faculdade de Jornalismo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) avaliará as reportagens e definirá os finalistas com base na relevância, contribuição social, qualidade técnica, originalidade ou inovação, impacto e repercussão das reportagens e fotografias inscritas.
A cerimônia de divulgação dos vencedores da primeira edição está marcada para o dia 18 de dezembro.
Calendário
Inscrições — 31/10/2025 a 30/11/2025
Fase de julgamento — 5/12/2025 a 15/12/2025
Divulgação — 18/12/2025
Clique aqui para acessar o edital e conferir as demais regras do edital.
Homenagem
A primeira edição do Prêmio Anual de Jornalismo receberá o nome do jornalista Ademar Andreola. Já a categoria fotojornalismo, de forma excepcional, levará o nome do fotojornalista Marcos Vergueiro. Ambos deram contribuições significativas à imprensa mato-grossense e eram servidores da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) no momento de seus falecimentos.
Corrida da Segurança Pública amplia vagas para servidores estaduais de MT
A Secretaria de Segurança Pública ampliou a partir desta segunda-feira (24.11) as inscrições da Corrida Sesp-MT para servidores do Poder Executivo de Mato Grosso.
Poderão participar, servidores efetivos e exclusivamente comissionados, além de estagiários e residentes técnicos, os quais possuem matrícula de vínculo com o Governo do Estado.
Os interessados podem fazer sua inscrição pelo site www.morro-mt.com.br mediante pagamento de inscrição no valor de R$ 25.
As inscrições serão encerradas no dia 5 de dezembro ou até quando preencher todas as vagas. Ao todo, foram disponibilizadas 1 mil inscrições.
A corrida será realizada no dia 13 de dezembro às 19h e a largada será em frente a Secretaria de Segurança , com trajeto de 5 quilômetros, no entorno do Centro Político Administrativo.
