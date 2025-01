Sedec entrega certificados para empreendimentos de MT mais bem avaliados por turistas

O Programa de Evolução Digital (PED), desenvolvido pelo Observatório de Turismo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), entregou os certificados aos municípios, regiões turísticas, pousadas, bares e restaurantes de Mato Grosso mais bem avaliados por turistas nos anos de 2023 e 2024.

O objetivo do PED é aprimorar a presença digital dos empreendimentos do setor turístico e elevar a qualidade dos serviços ofertados aos visitantes.

Os certificados, assinados pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, pelo adjunto de Turismo, Felipe Wellaton, e pelo coordenador do programa, Leandro Lima, foram enviados aos empreendimentos e órgãos públicos na última semana.

Durante a execução do programa, a Sedec utilizou a plataforma TrustYou, que forneceu indicadores baseados nas avaliações de turistas em plataformas como Google, TripAdvisor, Expedia, Hoteis.com e Booking.

No período de vigência do PED, foram gerados mais de 9,7 mil relatórios, que monitoraram a presença digital de 1.480 estabelecimentos com base nas avaliações dos visitantes.

Além disso, o programa capacitou mais de 500 pessoas, incluindo empresários, gestores e técnicos das secretarias municipais de turismo, em treinamentos presenciais voltados ao aprimoramento, visibilidade e interação digital dos destinos e empreendimentos turísticos.

O PED também alcançou reconhecimento nacional, conquistando premiações do Ministério do Turismo, da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR) e do Grupo Almawave.

Como parte das ações do programa, foi elaborado, em parceria com a Rede de Observatórios, o Guia de Otimização da Presença Digital, que se tornou uma referência para empresas e destinos turísticos interessados em fortalecer sua atuação no meio digital.

Para o coordenador do programa, Leandro Lima, os resultados do PED comprovam que investimentos no setor turístico e na interação digital promovem maior engajamento e conscientização sobre a importância da comunicação online para a experiência dos turistas que visitam Mato Grosso. Entre os avanços registrados, a interação digital dos locais turísticos monitorados passou de 17% em 2022 para 27% em 2024, indicando um progresso significativo.

“É essencial que destinos e empresas do setor compreendam o impacto da presença digital atualmente e invistam cada vez mais em ferramentas digitais que dialoguem diretamente com o perfil e as expectativas dos viajantes. São medidas que ampliam o alcance desses empreendimentos e tornam a experiência turística mais integrada e memorável”, afirmou Leandro.

As avaliações do programa consideraram o Mapa do Turismo, que divide Mato Grosso em 15 regiões turísticas. Também foram levados em conta a quantidade de avaliações e os meios de hospedagem, com base no número de unidades habitacionais (apartamentos, chalés ou bangalôs) disponíveis aos visitantes.

Para o titular da Sedec, secretário César Miranda, o Programa de Evolução Digital reafirmou a importância do uso estratégico da tecnologia no turismo e evidencia como a presença digital pode transformar a experiência dos viajantes e fortalecer a economia do setor em Mato Grosso.

“A avaliação digital é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do turismo em Mato Grosso. Ela permite que os estabelecimentos compreendam as expectativas dos visitantes, aprimorem seus serviços e se posicionem de forma mais competitiva no mercado. Com uma presença digital forte, nossos destinos ganham visibilidade, atraem mais turistas e fortalecem a economia local”, destacou.

Confira os vencedores

Região Turística

1º lugar: Metropolitana (Cuiabá e Várzea Grande)

2º lugar: Circuito das Águas (Nobres, Chapada dos Guimarães e São José do Rio Claro)

3º lugar: Portal do Agronegócio (Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Santa Carmem, Porto dos Gaúchos e Juara)

Destinos – Categoria 1 (Acima de 2 mil avaliações/ano)

1º lugar: Chapada dos Guimarães

2º lugar: Cuiabá

3º lugar: Várzea Grande

Destinos – Categoria 2 (Entre 1 mil e 1.999 avaliações/ano)

1º lugar: Nova Xavantina

2º lugar: Alta Floresta

3º lugar: Campo Novo do Parecis

Destinos – Categoria 3 (Entre 500 e 999 avaliações/ano)

1º lugar: Santo Antônio do Leverger

Destinos – Categoria 4 (Até 499 comentários/ano)

1º lugar: Itiquira

Pousadas de Pesca Esportiva:

1º lugar: Pousada Itacy Pantanal (Santo Antônio do Leverger)

2º lugar: Rancho Serra do Cachimbo (Guarantã do Norte)

3º lugar: Hotel Baiazinha (Cáceres)

Pousadas de Ecoturismo:

1º lugar: Hotel Pantanal Mato Grosso (Poconé)

2º lugar: Pousada Piuval (Poconé)

3º lugar: Aymara Lodge (Poconé)

Meios de Hospedagem – Acima de 101 UHs (Apartamentos/chalés/bagalôs)

1º lugar: Malai Manso Resort (Chapada dos Guimarães)

2º lugar: Ibis Cuiabá Shopping (Cuiabá)

3º lugar: Hotel Deville Prime (Cuiabá)

Meios de Hospedagem – De 51 a 100 UHs

1º lugar: Pousada Penhasco (Chapada dos Guimarães).

2º lugar: Delcas Fast Hotel (Tangará da Serra)

3º lugar: Vie Hotel (Sinop)

Meios de Hospedagem – Até 50 UHs

1º lugar: Hotel Cassini (Cláudia)

2º lugar: Pousada Casa Grande (Barra do Garças)

3º lugar: Pousada Quinta dos Quintais (Chapada dos Guimarães)

Restaurantes e Similares:

1º lugar: Detroit Steakhouse (Cuiabá)

2º lugar: Restaurante e Peixaria Mirante das Águas (Várzea Grande)

3º lugar: Degustare Restaurante (Sorriso)

Atrações Turísticas:

1º lugar: Balneário Rio Verde (Campo Novo do Parecis)

2º lugar: Cachoeira da Saudade (Nova Xavantina)

3º lugar: Cachoeira da Fumaça (Jaciara)

