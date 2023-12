Sedec entrega kits de eletrônicos para estruturar Centros de Atendimentos Empresarial em municípios de MT

O Hospital Regional de Rondonópolis, gerido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), zerou as solicitações reprimidas de urgência e emergência da região Sul de Mato Grosso. O atendimento de todas as pendências por um leito na unidade de saúde é resultado de uma força-tarefa realizada nos últimos dias pelos profissionais do hospital.

“Estamos trabalhando muito para acelerar a realização das consultas, exames e cirurgias pendentes no Sistema Estadual de Regulação. Entendemos que diariamente entram novas solicitações e não medimos esforços para atendê-las o mais breve possível. Para isso, contamos com uma equipe que está diuturnamente empenhada em atender com eficiência todos os usuários do Sistema Único de Saúde”, diz o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

O secretário adjunto de Gestão Hospitalar, Oberdan Lira, explica que todos os pacientes da Região Sul do Estado que aguardavam vaga de urgência e emergência na unidade de saúde foram atendidos e já estão internados no local.

“Hoje já disponibilizamos seis leitos para os últimos seis pacientes que aguardavam vaga de urgência e emergência. Eles entraram no mapa da programação cirúrgica para serem operados o mais breve possível”, informa o gestor.

A diretora do hospital regional, Milena Polizel, esclarece que o hospital está programando realizar até 10 cirurgias por dia. A expectativa é de que sejam operados até a próxima segunda-feira (18.12) todos os pacientes de urgência e emergência da unidade de saúde que tenham indicação de cirurgia.

“Zeramos a fila de espera por vaga de urgência e emergência no nosso hospital. Isso é fruto do intenso trabalho realizado pelas equipes multidisciplinares, que estão empenhados em ofertar um serviço de qualidade. Somente nos últimos 10 dias realizamos 231 cirurgias, sendo 112 ortopédicas, que é nossa principal demanda”, destaca a diretora.

O hospital é referência para 19 municípios da região sul do Estado, que totalizam cerca de 600 mil habitantes. A unidade atende pacientes de Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, Pedra Preta, Poxoréu, Primavera do Leste, Rondonópolis, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.

A unidade de saúde dispõe de 143 leitos, sendo 93 clínicos, 30 de UTI e 20 de emergência. Entre 2019 e novembro de 2023 foram realizadas 25.696 cirurgias no hospital, entre as especialidades de ortopedia, cirurgia geral, cirurgia vascular, bucomaxilo, cirurgia pediátrica, urologia, neurocirurgia, oftalmologia e otorrinolaringologia.

