MATO GROSSO
Sedec marca presença na ExpoEcos com lounge e informações sobre acesso a crédito e incentivos
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) será uma das apoiadoras da ExpoEcos 2025, o Encontro Centro-Oeste dos Supermercadistas, Atacadistas, Distribuidores, Indústria e Food Service. O evento será realizado entre os dias 12 e 14 de agosto, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.
A Sedec terá um lounge especial no evento, onde apresentará as possibilidades de acesso ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), informações sobre os incentivos fiscais do estado e às linhas de crédito da Desenvolve MT, o MT Garante, ampliando as oportunidades para empresários e microempreendedores do setor.
O superintendente de Indústria e Comércio da Sedec, Adoniram Magalhães, destaca a importância da participação da secretaria em feiras que promovem o empreendedorismo e aproximam diversos segmentos do mercado.
“É fundamental estarmos presentes em eventos como a ExpoEcos, que reúnem distribuidores, redes de restaurantes, cafeterias, supermercados e outros players. Nossa participação facilita o contato entre marcas, compradores e representantes comerciais, fortalecendo as cadeias produtivas e fomentando negócios locais”, afirma.
A Sedec também colaborou para disponibilizar 30 guichês exclusivos para microempreendedores, junto com a Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf), possibilitando que pequenos produtores de alimentos possam expor e comercializar seus produtos diretamente no evento.
Para o presidente da Asmat, Alessandro Morbeck, a ExpoEcos 2025 tem como principal objetivo apresentar novidades ao setor supermercadista, com foco nas necessidades do público consumidor.
“Este ano, estamos trazendo novas tecnologias, modelos inovadores de lojas e equipamentos modernos, pois entendemos que o varejo supermercadista precisa evoluir constantemente. O consumidor, especialmente nas lojas de bairro, costuma visitar as lojas várias vezes por semana, e além do bom atendimento, espera encontrar inovações que facilitem seu dia a dia”, completou
A ExpoEcos 2025 é realizada por meio da parceria da Associação de Supermercados de Mato Grosso (Asmat), Associação Mato-grossense de Atacadistas e Distribuidores (Amad), Sindicato do Comércio Atacadista Distribuidor de Mato Grosso (Sincad-MT) e Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Mato Grosso (Sincovaga-MT).
São esperados cerca de 20 mil visitantes ao longo dos três dias, movimentando aproximadamente R$ 100 milhões e gerando mais de 2 mil empregos diretos e indiretos. Além dos estandes, o evento contará com palestras de especialistas renomados, como Cinthia Chagas e Thiago Nigro, oferecendo atualização profissional e oportunidades de networking para os participantes.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Operação Lei Seca prende 11 condutores alcoolizados e remove 29 veículos em Cuiabá
Em duas edições da Operação Lei Seca, realizadas de forma simultânea em pontos diferentes de Cuiabá, 11 condutores foram autuados em flagrante por embriaguez ao volante, na madrugada deste domingo (10.8).
Um dos motoristas autuados por embriaguez (artigo 306 do Código de Trânsito) teve o crime agravado por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
Além disso, um condutor estava bêbado, sem CNH e acompanhado no carro de uma menor de 13 anos. Ao ser abordada, a menina disse que tinha um relacionamento de marido e mulher com o homem, que acabou detido por estupro de vulnerável.
As abordagens ocorreram na avenida Tenente Coronel Duarte, no bairro Dom Aquino, e na Avenida Beira Rio, no bairro Grande Terceiro. Ao todo, 109 veículos foram fiscalizados e 113 condutores foram submetidos ao teste do bafômetro nas duas operações.
De acordo o relatório do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), órgão responsável por ações da Lei Seca, 29 veículos, sendo 24 carros e cinco motocicletas precisaram ser removidas.
A operação chegou ao final totalizando 60 autos de infração de trânsito confeccionados, devido ao consumo de álcool associado a direção, além de irregularidades com a documentação dos veículos e de seus condutores.
A Operação Lei Seca é realizada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), sob a coordenadoria do Gabinete de Gestão Integrada (GGI), em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTran), Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Corpo de Bombeiros (CBM), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo. A Guarda Municipal de Várzea Grande e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá integram as equipes da Sesp quando as ações ocorrem em seus municípios.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Obras dos novos Hospitais Regionais avançam em Mato Grosso; veja status do andamento
A construção dos novos Hospitais Regionais de Alta Floresta, do Araguaia (em Confresa), de Juína e de Tangará da Serra evoluiu no primeiro semestre deste ano.
O Hospital Regional de Alta Floresta, que começou a ser construído em junho de 2022, já chegou a 88% de execução e deve ser o primeiro a ficar pronto, ainda no segundo semestre de 2025. A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) pretende investir R$ 186 milhões nas obras da unidade.
Com custo previsto de R$ 135 milhões em obras, a construção do Hospital Regional de Juína teve início em maio de 2022 e está com 48% de operação.
Já o Hospital Regional do Araguaia, em Confresa, foi iniciado em junho de 2022 e alcançou 39% de implementação. A previsão é de que o hospital receba um investimento em obras de R$ 141 milhões.
A SES também começou a obra do Hospital Regional de Tangará da Serra em junho de 2022 e já executou 45% do previsto, de um custo total de R$ 132 milhões em obras.
“É a primeira vez na história que são construídos quatro novos hospitais regionais simultaneamente, para preencher vazios assistências no estado e melhor atender a população de Mato Grosso. O Governo do Estado também está investindo em Cuiabá com a construção da nova sede do Hospital Central, que será entregue ainda neste ano, e do novo Hospital Júlio Muller”, destacou o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.
Segundo a secretária adjunta de Infraestrutura e Tecnologia da Informação da SES, Mayara Galvão, a equipe de obras trabalha intensamente nessas frentes de trabalho.
“Estamos trabalhando com todo o empenho para que as unidades fiquem prontas logo para atender o usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), com toda a eficiência e qualidade necessárias. Essas obras representam um momento histórico para a Saúde Pública de Mato Grosso”, informou.
O Hospital Central está em fase final de construção no Centro Político Administrativo, na capital, e ficará sob a gestão do Einstein Hospital Israelita.
Novos Hospitais Regionais
As estruturas dos quatro novos Hospitais Regionais contarão com 111 leitos de enfermaria e 40 leitos de UTI – entre adulto, pediátrico, neonatal e unidade semi-intensiva neonatal – para atendimento na média e alta complexidade.
As unidades também terão 10 consultórios médicos, dois consultórios para atendimento a gestantes, seis salas de centro cirúrgico, além de espaços para banco de sangue, banco de leite materno e realização de exames, como tomografia e colonoscopia.
Fonte: Governo MT – MT
