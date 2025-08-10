Sedec marca presença na ExpoEcos com lounge e informações sobre acesso a crédito e incentivos

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) será uma das apoiadoras da ExpoEcos 2025, o Encontro Centro-Oeste dos Supermercadistas, Atacadistas, Distribuidores, Indústria e Food Service. O evento será realizado entre os dias 12 e 14 de agosto, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

A Sedec terá um lounge especial no evento, onde apresentará as possibilidades de acesso ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), informações sobre os incentivos fiscais do estado e às linhas de crédito da Desenvolve MT, o MT Garante, ampliando as oportunidades para empresários e microempreendedores do setor.

O superintendente de Indústria e Comércio da Sedec, Adoniram Magalhães, destaca a importância da participação da secretaria em feiras que promovem o empreendedorismo e aproximam diversos segmentos do mercado.

“É fundamental estarmos presentes em eventos como a ExpoEcos, que reúnem distribuidores, redes de restaurantes, cafeterias, supermercados e outros players. Nossa participação facilita o contato entre marcas, compradores e representantes comerciais, fortalecendo as cadeias produtivas e fomentando negócios locais”, afirma.

A Sedec também colaborou para disponibilizar 30 guichês exclusivos para microempreendedores, junto com a Secretaria de Agricultura Familiar (Seaf), possibilitando que pequenos produtores de alimentos possam expor e comercializar seus produtos diretamente no evento.

Para o presidente da Asmat, Alessandro Morbeck, a ExpoEcos 2025 tem como principal objetivo apresentar novidades ao setor supermercadista, com foco nas necessidades do público consumidor.

“Este ano, estamos trazendo novas tecnologias, modelos inovadores de lojas e equipamentos modernos, pois entendemos que o varejo supermercadista precisa evoluir constantemente. O consumidor, especialmente nas lojas de bairro, costuma visitar as lojas várias vezes por semana, e além do bom atendimento, espera encontrar inovações que facilitem seu dia a dia”, completou

A ExpoEcos 2025 é realizada por meio da parceria da Associação de Supermercados de Mato Grosso (Asmat), Associação Mato-grossense de Atacadistas e Distribuidores (Amad), Sindicato do Comércio Atacadista Distribuidor de Mato Grosso (Sincad-MT) e Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de Mato Grosso (Sincovaga-MT).

São esperados cerca de 20 mil visitantes ao longo dos três dias, movimentando aproximadamente R$ 100 milhões e gerando mais de 2 mil empregos diretos e indiretos. Além dos estandes, o evento contará com palestras de especialistas renomados, como Cinthia Chagas e Thiago Nigro, oferecendo atualização profissional e oportunidades de networking para os participantes.

