Seduc abre consulta pública para debater a Política Estadual de Educação Especial

A Secretaria de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT) prorrogou o prazo para as inscrições no concurso público que visa preencher 30 vagas no cargo de fiscal de tributos estaduais. Os candidatos interessados agora têm até o dia 10 de abril às 16 horas, no horário oficial de Cuiabá (MT), para se inscreverem.

O edital foi publicado em março deste ano e, inicialmente, o prazo para inscrições seria encerrado nesta terça-feira (04.04). No entanto, devido à grande procura e à solicitação de prorrogação por parte de alguns candidatos, a Sefaz decidiu prolongar o período por mais alguns dias.

O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, afirma que o concurso público é essencial para garantir a eficiência e a transparência na arrecadação e gestão dos recursos públicos do estado. “A expectativa é de que os novos fiscais contribuam significativamente para a melhoria da receita estadual e para o fortalecimento da administração fiscal de Mato Grosso”, afirma o gestor.

Os interessados em concorrer a uma das 30 vagas devem se inscrever no site da banca organizadora, a Fundação Getúlio Vargas (FGV). O valor da taxa de inscrição é de R$ 250,00 e pode ser pago até o dia 11 de abril.

O pagamento pode ser realizado nas agências do Banco Brasil, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Santander, Sicredi, Primacredi, Bancoob, ou por meio eletrônico. De acordo com o edital do concurso, as inscrições somente são consideradas efetivadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento do pedido de isenção da taxa.

Pode participar do concurso qualquer pessoa, com nacionalidade brasileira ou portuguesa, que tenha diploma de conclusão de curso de nível superior, devidamente registrado e fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). O candidato deve ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse.

O novo prazo para as inscrições já foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas e a retificação do edital será publicada no Diário Oficial nos próximos dias.