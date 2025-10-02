MATO GROSSO
Seduc abre inscrições para 3ª Corrida da Educação; trajeto será no Parque Novo Mato Grosso
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) abriu nesta quinta-feira (2.10), para servidores e estudantes, as inscrições para a 3ª Corrida da Educação, que será realizada no dia 18 de outubro, no Parque Novo Mato Grosso, em Cuiabá. O evento comemora o Dia do Professor e busca incentivar a prática esportiva entre estudantes, servidores e a comunidade em geral.
As inscrições para o público em geral começam a partir do dia 6 outubro. A taxa será a doação de um pacote de fraldas infantis (mínimo 36 unidades), mas os estudantes matriculados estão isentos da contribuição. As vagas são limitadas a 4 mil participantes.
Para garantir a participação, os servidores deverão procurar suas respectivas Diretorias Regionais de Educação (DREs), preencher o formulário de inscrição e seguir as instruções do regulamento. É necessário informar dados pessoais, escolher a categoria desejada e, no caso do público em geral, apresentar o comprovante da doação no ato da retirada do kit, já as inscrições do público em geral será realizada através do site Morro-MT.
Os percursos serão divididos em três modalidades: corrida kids, com distâncias entre 100 metros e 1 km, para crianças de 5 a 13 anos; corrida de 5 km, para participantes a partir de 14 anos; e corrida de 10 km, destinada a maiores de 18 anos. Pessoas com deficiência (PCD) terão categorias específicas em todas as modalidades.
A concentração começa às 17h no estacionamento do Parque Novo Mato Grosso. A Corrida Kids terá largada às 17h30, a categoria PCD às 18h50 e a corrida geral de 5 km e 10 km às 19h.
O Kit Corrida será entregue na Loja Centauro do Shopping Pantanal nos dias 16 e 17 de outubro, das 12h às 20h, e no dia 18, das 10h às 15h. O kit inclui sacola ecológica, camiseta, chip, número de peito e squeeze.
Todos os participantes que cruzarem a linha de chegada receberão medalha de participação. Já os três primeiros colocados em cada categoria , público geral, servidores, estudantes e PCD, ganharão troféus.
Segundo o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, o evento já se consolidou no calendário da pasta. “A Corrida da Educação é um momento de celebração, união e valorização dos professores e de toda a comunidade escolar. Queremos que cada atleta, criança ou adulto, se sinta parte desse movimento que une esporte, saúde e educação”, afirmou.
A Corrida da Educação terá duração máxima de três horas e contará com estrutura de apoio, postos de hidratação, ambulâncias e guarda-volumes para garantir a segurança e bem-estar dos atletas.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Encontro debate avanços e desafios do Serviço de Acolhimento Familiar em Mato Grosso
Representantes dos 142 municípios de Mato Grosso estão em Cuiabá participando do Encontro Mato-grossense de Acolhimento Familiar. A formação, que acontece na Associação de Delegados de Polícia (Andepol), de quarta a sexta-feira (1º a 3.10), reúne gestores de assistência social, coordenadores do Serviço de Acolhimento e equipes técnicas municipais, além de representantes de conselhos, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, entre outros.
Promovido pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc-MT), a formação tem o objetivo de alinhar o conhecimento técnico sobre o Serviço de Acolhimento Familiar no Estado, fortalecendo estratégias para implantação e execução da modalidade em Mato Grosso.
Durante a abertura do encontro, na tarde desta quarta-feira (1º), a secretária adjunta de Assistência Social, Miranir Alcântara, destacou que Mato Grosso precisa avançar na implantação do Serviço de Acolhimento Familiar, que atualmente é ofertado em Alta Floresta, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Santo Antônio de Leverger, Sinop e Tangará da Serra.
“A Setasc está à disposição para auxiliar os municípios. Nossa intenção com essa 1ª edição do Encontro Estadual é conversar sobre o processo de implantação e execução do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, abrangendo o seu funcionamento, relacionamento com a rede local, com as famílias e a comunidade. O encontro também objetiva esclarecer as articulações e as contribuições dos envolvidos, fomentando a corresponsabilidade de todos, desde o Sistema de Garantia de Direitos, que é o órgão gestor municipal, incluindo os demais profissionais da rede de proteção”, explicou a secretária adjunta.
Para a juíza coordenadora adjunta da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), Ana Paula Gomes de Freitas, o Encontro Mato-grossense de Acolhimento Familiar é um sonho que se torna realidade.
“Vamos aproveitar esse evento para aprender. Desejo que todos saiam daqui capacitados para implantar o acolhimento familiar em seus municípios. Já não dá mais para não termos essa modalidade em nosso Estado. Não estamos falando em fechar os abrigos que já existem, mas de ampliar as opções de acolhimento de crianças e adolescentes,” salientou.
O defensor público, Robson Cleiton de Souza Guimarães, disse que para a Defensoria de Mato Grosso é uma satisfação participar do encontro e debater o acolhimento familiar, que é tão importante para o Estado. “A defensoria é parceira da rede para que o sistema de acolhimento familiar se torne realidade. Nossa expectativa é que o serviço seja implantado em mais municípios, inclusive em municípios pequenos, e que tenhamos resultados mais efetivos e práticos”, declarou.
Também para o promotor de Justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público do Estado (MPMT), Nilton César Padovan, o encontro tem relevância ímpar. “Temos a responsabilidade de aprender aqui e colher resultados à frente. Que possamos fazer a diferença em prol das crianças e adolescentes quando voltarmos para nossos municípios”, disse o promotor.
Vilma Boaro Gamba, secretária de Assistência Social e primeira-dama de Alta Floresta (792 km de Cuiabá), considera o Serviço de Acolhimento Familiar uma experiência benéfica.
“A modalidade iniciou em nosso município em 2017, mas foi suspensa por um tempo e retomada em 2021. De lá para cá, 28 crianças e adolescentes já foram atendidos pelas famílias acolhedoras. É um trabalho gratificante para o município. As famílias são orientadas sobre como receber, acolher e fortalecer o vínculo. Estamos muito contentes em sermos referência em acolhimento familiar no Estado. É uma honra participarmos desse evento e podermos apresentar a experiência de Alta Floresta”, avaliou Vilma.
Programação
Após a abertura, o encontro continuou com a Mesa Temática I “O Sistema de Garantia de Direitos: possibilidades para o fortalecimento do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora”, com palestras sobre “O direito fundamental de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária”, com o promotor de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso, Nilton César Padovan; “O Poder Judiciário da Infância e Adolescência e a sua contribuição com a ampliação dos serviços de acolhimento familiar”, com a juíza auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, Anna Paula Gomes de Freitas; e “O papel da Defensoria na defesa de crianças em acolhimento familiar: entre a proteção e a destituição do poder familiar”, com o Defensor Público do Estado, Robson Cleiton de Souza Guimarães.
A programação continua nesta quinta e sexta-feira (2 e 3), com palestrantes que são referência nacional no Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora. Acesse AQUI a programação completa do Encontro.
Serviço de Acolhimento Familiar
O Acolhimento Familiar é um serviço do Sistema Único de Assistência Social (Suas) que permite que famílias recebam, em suas casas, crianças e adolescentes que foram afastados do convívio de suas famílias de origem. Tem como objetivo garantir o direito de crianças e adolescentes a crescerem e se desenvolverem em família, mesmo durante a medida protetiva de acolhimento.
As famílias acolhedoras cuidam das crianças e adolescentes sob sua responsabilidade até que seja possível a reintegração familiar segura. Quando o retorno à família de origem não é possível, a criança ou adolescente pode permanecer na família acolhedora até seu encaminhamento para adoção.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Ager terá 14 trabalhos técnicos apresentados no XIV Congresso Brasileiro de Regulação
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso (Ager-MT) alcançou um marco importante ao conquistar a aprovação de 14 trabalhos técnicos no XIV Congresso Brasileiro de Regulação, promovido pela Associação Brasileira de Agências Reguladoras (ABAR).
Reconhecido como o maior e mais relevante espaço de discussão sobre regulação no Brasil, o congresso reúne especialistas, representantes de agências reguladoras e da iniciativa privada para debater os principais desafios do setor. A edição de 2025 será realizada entre os dias 26 e 28 de novembro, no Rio de Janeiro.
No total, a comissão avaliadora aprovou 355 trabalhos técnicos, sendo 305 para apresentação oral e 50 no formato pôster. A Ager marcará presença com 13 apresentações orais e um pôster, reforçando o protagonismo da instituição no cenário nacional.
“A Ager-MT, ano após ano, vem aumentando a sua capacidade e maturidade regulatória e, com isso, também auxiliando com as melhores práticas o desenvolvimento do instituto regulatório. O aumento de trabalhos técnicos inscritos e aprovados a cada ciclo de congressos bienais demonstra claramente esta evolução”, destacou o presidente regulador, Luis Nespolo.
Na edição anterior, em 2023, a Ager teve cinco trabalhos aprovados e se destacou ao conquistar o primeiro lugar na premiação nacional, com o projeto que relatou a “Operação Tudo às Claras”, uma ação conjunta coordenada pela Agência em parceria com sete órgãos e entidades públicas de Mato Grosso.
Entre os temas que serão apresentados pela autarquia neste ano estão: energia elétrica, eólica e solar; transporte em todos os modais; ouvidoria; aspectos jurídicos; comunicação pública, entre outros.
Confira aqui a lista completa dos trabalhos selecionados.
Fonte: Governo MT – MT
