Seduc abre inscrições para mostra de projetos científicos nesta sexta-feira (23)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) abre, de 23 de junho a 1º de agosto, as inscrições para a IV Mostra Científica Steam MT 2023: Inovação Tecnológica e Sustentabilidade no Ambiente Escolar. Podem se inscrever, professores e estudantes do Ensino Fundamental e Médio das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, com projetos relacionados às práticas das áreas de Ciências da Natureza, Matemática, Tecnologias, Engenharias e a Arte por meio das linguagens.

O secretário de Estado de Educação, Alan Porto, ressalta que entre os objetivos da mostra estão o incentivo para os estudantes da Rede Estadual de Ensino buscar soluções sustentáveis para o ambiente escolar, o fomento a projetos de iniciação científica, além de criar um ambiente propício para a discussão e socialização dos projetos em andamento nas escolas urbanas, do campo, quilombolas e indígenas.

Ele observa que a prática Steam é uma das metodologias ativas empregadas na educação. “No ensino tradicional, o professor expõe o conteúdo enquanto o aluno anota e absorve passivamente as informações. Na metodologia ativa, os alunos são incentivados a discutir, criar soluções para problemas, interagir, ensinar e aprender uns com os outros”. Para o secretário, “são ferramentas que objetivam otimizar o aprendizado do aluno, colocando os estudantes como protagonistas dos seus conhecimentos e no centro do processo de aprendizagem”.

A mostra está organizada em duas etapas, Regional e Estadual. As categorias foram divididas em três grupos: Ensino Fundamental Anos Finais 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Novo Ensino Médio, por último a categoria Ensino Médio – Formação Técnica e Profissional-Ensino Médio Técnico ou Profissionalizante.

Na etapa regional, que ocorrerá de julho a outubro, acontecerá a apreciação dos projetos elaborados e desenvolvidos, podendo ser evento já ocorrido ou em andamento no ano letivo de 2023. Cada escola poderá inscrever quantos projetos quiser em cada categoria, com participação de equipes de no máximo dois estudantes e um professor cada uma. Os estudantes deverão estar regularmente matriculados na escola, podendo ser de turmas diferentes, desde que na mesma categoria.

Já a etapa estadual, em novembro, terá foco na exposição dos projetos destacados na etapa escolar. Cada projeto deverá ser inscrito pela escola, e o professor responsável deverá estar devidamente atribuído na unidade escolar. “Nosso objetivo nesta etapa é ter a representatividade de todas as DREs e premiar os projetos que obtiverem mais destaques com tablet, aparelho celular e fone de ouvido”, concluiu Alan Porto.

O edital com todas as informações e o link para a inscrição estarão disponíveis no site da Seduc nesta sexta-feira, 23 de junho.