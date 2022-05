Seduc abre inscrições para o curso preparatório Pré-Enem Digital MT

A noite desta terça-feira (17.05) foi marcada por abordagens educativas da campanha Maio Amarelo em vários municípios de Mato Grosso. Em Várzea Grande, foi realizado um “Pit Stop”, no município de Sorriso o “Amigo da Rodada” e palestra educativa durante o dia na cidade de Lucas do Rio Verde.

Em Várzea Grande, os condutores que trafegaram durante a noite pela avenida da FEB, foram abordados por equipes do Detran, do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Sesp-MT, do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Várzea Grande com entrega de materiais educativos visando sensibilizar quanto à temática segurança viária, foco da campanha Maio Amarelo 2022. Cerca de 300 condutores foram abordados na ação.

“Fizemos a abordagem em uma das principais avenidas de grande fluxo de veículos em Várzea Grande para alertar os condutores sobre atitudes seguras no trânsito e divulgar o tema da campanha este ano ‘Juntos salvamos vidas’. Percebemos na abordagem que muitos condutores estão trafegando sem o uso do cinto de segurança, dispositivo obrigatório e essencial para resguardar a vida dos ocupantes do veículo”, disse a gerente de Ações Educativas do Detran-MT, Gresiella Almeida.

Enquanto isso no interior do Estado, equipes da 37ª Ciretran de Sorriso com apoio da Polícia Militar local realizaram a ação educativa “Amigo da Rodada” em bares e restaurantes da cidade.

Na ação, cerca de 150 pessoas foram abordadas e receberam orientações sobre os perigos da associação de bebida alcoólica e direção. A intenção do “Amigo da Rodada” é fazer essa blitz reversa de sensibilização. As pessoas que estavam consumindo bebida alcoólica também tiveram a oportunidade de realizar o teste do etilômetro.

Após o resultado do teste, esses voluntários receberam informações sobre as penalidades as quais estariam sujeitos caso fossem flagrados conduzindo veículo após a ingestão de bebida alcoólica.

Durante o dia, a 49ª Ciretran de Lucas do Rio Verde realizou uma palestra educativa para colaboradores de uma revendedora de motocicletas da cidade, abordando temas referentes à legislação e segurança no trânsito.

As atividades da campanha Maio Amarelo em Mato Grosso estão sendo desenvolvidas pelo Detran-MT, Polícia Militar, Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) de Cuiabá, Guarda Municipal de Várzea Grande e outras instituições que atuam no trânsito. Este ano o tema da campanha é “Juntos Salvamos Vidas”.

Confira a programação em Mato Grosso:

Dia 18/05 – 14h- Palestra educativa no grupo Mônaco, em Cuiabá

19h – Palestra na Faculdade Uniasselvi, em Cuiabá

Dia 19/05 – Palestra educativa para alunos do Ensino Fundamental da Escola Estadual Antônio Gatiboni, em Várzea Grande

19h30 – Ação educativa “Amigo da Rodada” em bares de Cuiabá/ Encontro Regional de educadores do Sistema Nacional de Trânsito (Educatran – Regional Centro Oeste)

Dia 20/05 – Encontro Regional de educadores do Sistema Nacional de Trânsito (Educatran – Regional Centro Oeste)

De 23 a 27/05 – Festival de Trânsito – etapa Aricá Mirim Campo Verde – PRF

Dia 23/05 – Encontro de pedais – na Arena Pantanal, em Cuiabá, com Gabinete de Gestão Integrada da Sesp-MT e Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel)

Dia 24/05 – 16h – Pit stop na avenida 15 de novembro, em Cuiabá

Dia 25/05 – Palestra educativa para alunos do ensino médio da Escola Tiradentes, em Cuiabá

Dia 26/05 – 7h – Palestra no Centro Municipal de Educação Infantil Wilson Sodré, Várzea Grande

Dia 27/05 – Ação educativa “Amigo da Rodada” em bares de Várzea Grande

Dia 29/05 – Caminhada Maio Amarelo (a confirmar)

Dia 30/05 – 7h – Palestra para alunos do ensino fundamental da Escola Juvenilha Monteiro, em Várzea Grande

Dia 31/05 – Encerramento da campanha Maio Amarelo em Mato Grosso