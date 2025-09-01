MATO GROSSO
Seduc abre inscrições para primeira edição dos Jogos Olímpicos da Rede Estadual de Ensino
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) abriu, nesta segunda-feira (1º.09), as inscrições do 1º Jogos Olímpicos da Rede Estadual de Ensino. Serão três colocados em cada modalidade com premiações de R$ 5 mil, R$ 10 mil e uma viagem nacional de experiência esportiva e cultural de três dias, com todas as despesas pagas. As inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de setembro.
Os estudantes poderão participar de 11 modalidades, são elas: Futsal, Vôlei de quadra, Vôlei de areia, Natação, Tênis de mesa, Judô, Badminton, Basquete, Xadrez, Futmesa e Handebol.
Os jogos serão divididos em três fases, sendo elas etapa municipal, onde as escolas se enfrentam entre si dentro do próprio município; etapa regional, em que os classificados competirão para a fase final; e por fim, a etapa estadual, que será a fase final de disputa do título de 1º, 2º e 3º lugar.
Poderão participar somente estudantes regularmente matriculados na rede estadual de Mato Grosso, dentro da faixa etária para a modalidade selecionada. Cada estudante só poderá se inscrever para uma modalidade. Para se inscrever, clique aqui.
A direção da escola, em conjunto com um representante, são os responsáveis por organizar os competidores cada um em sua modalidade e formar adequadamente as equipes.
As inscrições são realizadas por escolas. Portanto, cada unidade escolar poderá se inscrever em quantas modalidades quiser, bem como as categorias.
Para participar, é obrigatório cada estudante apresentar exame de aptidão física, emitido por médico habilitado, com validade máxima de 90 dias. A apresentação do documento é obrigatória no ato da inscrição, sendo de responsabilidade da escola e da família do estudante.
Para mais detalhes, clique no edital em anexo.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Sedec acompanha tendências globais e reforça estratégias de inovação para a agricultura de MT durante viagem aos EUA
Com o propósito de estimular a inovação, trocar experiências e ampliar conexões estratégicas, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec) participou da missão técnica da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso (Aprosmat), realizada nos Estados Unidos entre 23 e 31 de agosto.
A programação contou com a participação de produtores de sementes, parlamentares federais e representantes do agronegócio nacional. O grupo visitou empresas líderes em inovação tecnológica, como GDM Seeds, BASF, Stine Seeds, Syngenta, Bayer e Corteva, onde foram realizadas reuniões técnicas, visitas a unidades de pesquisa e contato direto com soluções que devem chegar ao mercado nos próximos anos.
A missão representou a oportunidade de alinhar experiências internacionais às necessidades regionais, com foco em sustentabilidade, aumento da produtividade e aplicação de práticas inovadoras à realidade mato-grossense. Além disso, o intercâmbio reforçou o diálogo com instituições e empresas de referência mundial.
O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, enfatizou a relevância da missão técnica nos Estados Unidos, ressaltando os aprendizados, as experiências e as perspectivas que poderão ser aplicadas para fortalecer a produção agrícola e a inovação em Mato Grosso.
“Durante a missão, tivemos a oportunidade de ver de perto como a pesquisa científica e a inovação estão antecipando os desafios que a agricultura enfrenta hoje, desde mudanças climáticas até o aumento de pragas e o desgaste do solo. É inspirador perceber o quanto o investimento em tecnologia e conhecimento pode transformar a produção e garantir que Mato Grosso continue sendo referência na produção de alimentos, contribuindo para a segurança alimentar do país e do mundo”, disse.
Outro ponto destacado foi a chance de acompanhar, de forma antecipada, tecnologias que devem chegar ao mercado a partir da próxima década. As empresas visitadas já testam variedades que podem ser lançadas até 2032, o que permite ao Estado se preparar para futuras tendências do setor.
O secretário adjunto de Indústria, Comércio e Incentivos Programáticos, Anderson Lombardi, ressaltou que a pesquisa e a inovação são elementos centrais para o avanço da produção agrícola.
“A qualidade da semente é a base de toda a produção. Quando há investimento em pesquisa e inovação, conseguimos dar um salto em produtividade e competitividade. Essa evolução que acompanhamos de perto mostra como a tecnologia pode transformar o campo e trazer resultados consistentes para o produtor e para toda a cadeia do agronegócio”, concluiu.
Fonte: Governo MT – MT
MATO GROSSO
Corpo de Bombeiros combate 35 incêndios florestais nesta segunda-feira (1º)
O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) extinguiu quatro incêndios florestais e mantém controlados 13 focos ativos nas últimas 24 horas. As equipes continuam, nesta segunda-feira (1º.09), atuando diretamente no combate a 35 incêndios florestais em diversas regiões do Estado.
Os incêndios florestais extintos estavam nos municípios de Santo Antônio de Leverger, com dois focos combatidos, além de Barão de Melgaço e Rosário Oeste.
Já focos ativos controlados, que não apresentam mais risco imediato de propagação por estarem contidos dentro de um perímetro seguro, estão localizados nos seguintes municípios: Nossa Senhora do Livramento, com dois focos ainda em monitoramento; Cláudia, com dois focos monitorados; Comodoro, com dois focos em monitoramento; São José do Rio Claro, Barra do Garças, Água Boa, São José do Xingu, Confresa, Cocalinho, Cáceres, que registram um foco cada, todos sob monitoramento contínuo.
Além disso, as equipes seguem atuando intensamente no combate aos incêndios florestais nos municípios de Chapada dos Guimarães, na região do Aguaçu, em Nossa Senhora do Livramento, Planalto da Serra, Alto Garças, Guiratinga, Santo Antônio de Leverger, Nova Maringá, Sinop, Vila Rica, Cocalinho, Água Boa, Colniza, Juara, Barra do Bugres, Aripuanã, Porto dos Gaúchos, Novo Mundo, Nova Bandeirantes, Peixoto de Azevedo, Nova Canaã do Norte e Vila Bela da Santíssima Trindade.
Os esforços também seguem nos municípios de Colniza, Guarantã do Norte, Marcelândia, Alta Floresta e Torixoréu, onde as equipes combatem dois focos ativos distintos em cada município, além de Nova Bandeirantes, onde as equipes combatem três focos ativos.
As ações estão igualmente concentradas no Assentamento Passa Vinte, localizado entre General Carneiro e Barra do Garças. Nesta última ocorrência, embora o Corpo de Bombeiros Militar atue na área, trata-se de uma região federal vinculada ao Programa de Assentamento da Reforma Agrária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
A atuação da corporação ocorre de maneira emergencial e excepcional, em razão do risco imediato às famílias, moradias e atividades produtivas locais, cuja integridade não poderia aguardar providências federais. Paralelamente, já foi formalizado pedido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para que direcione suas equipes de resposta.
Em todos os locais, as ações contam com a atuação direta das equipes em campo, além do apoio de máquinas pesadas, caminhões-pipa, aeronaves e helicóptero que reforçam o combate às chamas. As operações são realizadas de forma ininterrupta, com foco na contenção dos incêndios e na proteção de vidas, propriedades rurais e do meio ambiente.
As ações contam com o apoio do Grupo de Aviação Bombeiro Militar (GAvBM), da Defesa Civil do Estado e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), além da Polícia Militar, que atuam de forma integrada para garantir uma resposta rápida e eficaz às ocorrências.
Monitoramento
O Corpo de Bombeiros Militar também realiza o monitoramento de 96 focos de calor ativos em todo o estado, incluindo os que estão em combate e controlados. Desse total, 72 são incêndios florestais, sendo 18 em terras indígenas. Outros 24 focos restantes correspondem a queimadas irregulares.
As ocorrências de focos de incêndio em terras indígenas incluem: três focos na Terra Indígena Parabubure, em Campinápolis; três focos na Terra Indígena Zoró, em Rondolândia; dois focos na Terra Indígena Marechal Rondon, em Paranatinga; dois focos na Terra Indígena Capoto/Jarina, em Peixoto de Azevedo; dois focos na Nambikwara, em Comodoro; dois focos na Indígena São Marcos, em Barra do Garças.
Os focos também são registrados nos seguintes locais: um foco na Terra Indígena Areões, em Nova Nazaré; um foco na Terra Indígena Pimentel Barbosa, em Canarana; um foco na Terra Indígena Tapirapé Karaja, Santa Terezinha; e um foco na Terra Indígena Ubawawe, em Santo Antônio do Leste.
No caso de áreas indígenas, o combate deve ser feito por órgãos do Governo Federal, já que o Estado não possui autorização para atuar. Até o momento, o Corpo de Bombeiros Militar não foi acionado.
Fiscalização – Operação Infravermelho
Os outros 24 focos de calor decorrentes do uso irregular do fogo estão sendo fiscalizados no âmbito da Operação Infravermelho, cujo monitoramento é realizado a partir da Sala de Situação Central, instalada no Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), em Cuiabá.
Com apoio de imagens de satélite e outras tecnologias, a operação tem como objetivo identificar de forma antecipada áreas com risco de incêndio florestal ou onde o fogo já tenha sido iniciado de maneira ilegal, atuando tanto na prevenção quanto na responsabilização dos infratores.
Incêndios extintos
Desde o início do período proibitivo de uso do fogo em Mato Grosso, o Corpo de Bombeiros já extinguiu 175 focos ativos, entre incêndios florestais e queimadas irregulares em 105 municípios.
Os municípios são: Acorizal, Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Alto Paraguai, Alto Taquari, Apiacás, Araguaiana, Aripuanã, Barra do Bugres, Barra do Garças, Barão de Melgaço, Bom Jesus do Araguaia, Cáceres, Campinápolis, Campo Verde, Canabrava do Norte, Canarana, Chapada dos Guimarães, Cláudia, Cocalinho, Colíder, Colniza, Comodoro, Confresa, Conquista D’Oeste, Cotriguaçu, Cuiabá, Denise, Diamantino, Feliz Natal, Figueirópolis do Oeste, Gaúcha do Norte, General Carneiro, Guarantã do Norte, Guiratinga, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Itaúba, Jaciara, Jauru, Juara, Juscimeira, Juína, Lucas do Rio Verde, Luciara, Marcelândia, Matupá, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Brasilândia, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Lacerda, Nova Marilândia, Nova Maringá, Nova Monte Verde, Nova Mutum, Nova Nazaré, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, Nova Xavantina, Novo Mundo, Novo Santo Antônio, Novo São Joaquim, Paranatinga, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, Poconé, Pontal do Araguaia, Pontes e Lacerda, Porto Alegre do Norte, Porto Esperidião, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Ribeirão Cascalheira, Rondolândia, Rondonópolis, Rosário Oeste, Santa Carmem, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato, Santa Terezinha, Santo Afonso, Santo Antônio de Leverger, Santo Antônio do Leste, São Félix do Araguaia, São José do Povo, São José do Rio Claro, São José do Xingu, Sapezal, Serra Nova Dourada, Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, Terra Nova do Norte, Tesouro, Torixoréu, União do Sul, Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Vila Rica.
Focos de calor
Em Mato Grosso, foram registrados 137 focos de calor nas últimas 24 horas, conforme última checagem às 17h, no Programa BDQueimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desses, 84 estão na Amazônia, 47 no Cerrado e seis no Pantanal. Os dados são do Satélite de Referência (Aqua Tarde).
É importante destacar que um foco de calor isolado não caracteriza, por si só, um incêndio florestal. No entanto, um incêndio florestal geralmente envolve o acúmulo de diversos focos de calor em uma mesma área.
Proibição do uso do fogo
O CBMMT reforça o alerta à população sobre a proibição do uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais em Mato Grosso. De 1º de junho até 31 de dezembro está proibido o uso do fogo no Pantanal. Nas regiões da Amazônia e do Cerrado, o período proibitivo teve início em 1º de julho e vai até 30 de novembro. Já nas áreas urbanas, o uso do fogo é proibido durante todo o ano.
Em caso de qualquer indício de incêndio florestal, a orientação é que a denúncia seja feita imediatamente pelos números 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).
Fonte: Governo MT – MT
Sedec acompanha tendências globais e reforça estratégias de inovação para a agricultura de MT durante viagem aos EUA
Unidades Básicas de Saúde de Cuiabá iniciam programação especial de prevenção ao suicídio
Tribunal do Júri acata três denúncias do MP na última semana
Prefeita sanciona leis que garantem mais de R$ 13 milhões para obras e melhorias na Saúde
Audiência pública discute agrominerais e política de fertilizantes
Segurança
Polícia Militar prende homem após esfaquear o próprio irmão durante uma discussão
Um homem, de 24 anos, foi preso neste domingo (31.8), por policiais militares do 5º Batalhão, suspeito de esfaquear o...
Polícia Militar entrega medalha de 190 Anos para autoridades nesta terça-feira (2)
A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na tarde desta terça-feira (2.9), a solenidade de entrega da “Medalha de 190...
Casal é preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito por tentativa de homicídio
Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um casal, na manhã desta segunda-feira (1.9), suspeitos por tentativa de homicídio contra um...
MT
Brasil
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
MEIO AMBIENTE6 dias atrás
Corpo de Bombeiros intensifica combate a incêndios florestais com uso de aeronaves
-
Economia & Finanças5 dias atrás
Dívida Pública aumenta e ultrapassa R$ 7,9 tri
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Da técnica à política: 4 anos escrevendo sobre o Legislativo
-
ARTIGOS & OPINIÕES4 dias atrás
Crimes Digitais e a Juventude
-
ELEIÇÕES6 dias atrás
TRE-MT realizará mutirão eleitoral voltado para idosos em São Félix do Araguaia
-
CIDADES6 dias atrás
Audiência Pública discute Plano Plurianual (PPA) 2026/2029 em Sinop
-
MEIO AMBIENTE5 dias atrás
Sema abre inscrições para atendimento em mutirão do CAR Digital 2.0 em Sinop
-
CIDADES4 dias atrás
Livro Abraçada pelas Pernas é distribuído em escolas públicas de Sinop